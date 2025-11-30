台南男「連撞3車」害騎士慘摔肇逃 警逮人起出毒品

台南市永康區自小客車偏離車道連撞3車，後方機車騎士閃避不及受傷，肇逃駕駛被捕起出毒品。（圖／翻攝WoWtchout）

台南市永康區小北路28日清晨5時許發生車禍，一輛自小客車不明原因向右偏離車道，先後撞上路邊停放的3輛車，導致後方21歲邱姓機車騎士閃避不及撞車倒地受傷，送醫治療。肇事小客車駕駛卻在事故發生後駕車逃逸。

警方調閱監視器鎖定24歲胡姓男子，報請檢方核發拘票後，在其住處將其拘提歸案，並當場查獲毒品。

全案依肇事逃逸、公共危險及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

