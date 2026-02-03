台南男「隨機砍2人」出血倒地！狂衝「派出所前遭壓制」第一視角曝光

社會中心／綜合報導



台南3日晚間8點時許，於南區爆出隨機砍人事件，疑似一名按摩師手持尖銳物朝馬路經過一對不認識的男女出手，瞬間兩人受到穿刺傷，由於事發地點就在金華派出所前，警方獲報之後立刻出動，制伏出手男子，場面一度混亂，救護人員也緊急出動，隨後掌握現場狀況，遭到傷害為63歲李姓男子腹部遭刺與32歲葉姓女子背部受傷，目前警方正在釐清行兇動機，臉書社團「台南大小事」也有民眾曝光第一視角畫面。





台南市南區2月3日晚間8點左右發生傷人事件，一名男子持尖銳物攻擊2名路人。（圖／翻攝畫面）

台南市南區2月3日晚間8點左右發生傷人事件，一名疑似按摩師的男子持尖銳物，攻擊正在過馬路的一男一女，造成兩人身上出現穿刺傷，案發當下現場瞬間混亂，民眾緊急協助報案之外，受傷男子也到派出所求救，正巧事發地點就在金華派出所前，警方緊急壓制行凶者、救護人員也現身並將2人送醫救治，所幸遭刺兩人意識清醒，隨即被送成大醫院救治，行凶陳男也被發現大拇指被劃傷噴血，送郭綜合醫院救治





陳姓男子在斑馬線先劃傷李男、再劃傷32歲葉女，並繼續往前追到派出所前。（圖／翻攝自臉書@台南大小事）

從網路曝光事發現場畫面可以看到，陳姓男子在斑馬線先劃傷63歲李姓男子腹部、再劃傷32歲葉姓女子背部，李男逃往派出所求助，員警第一時間出動上前壓制行兇者並帶回釐清身分，警方指出，嫌犯遭控制時神情冷靜，尚未交代犯案動機，目前已調閱周邊監視器畫面確認事發經過。

警方見到受傷李男跑到派出所求救，衝出派出所現場壓制陳男。（圖／翻攝自臉書@台南大小事）





網友看到事發地點在警察局前，瞬間搖頭：「金華派出所欸，厲害，當台南警察塑膠做的欸。」、「第一個警察要給他表揚一下了！」、「嚇死人了，怎越來越多這種的啦」、「也太可怕了，是隨機嗎？」、「真好幹！！在警方面前表演，還以為在拍功夫電影嗎？？」，更有消息傳出該名出手男子疑似於足體養生館上班，因為情感緣故受到影響。









