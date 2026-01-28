台南畜牧場用心飼養雞隻 確保國產雞肉品質優良安心購





依據113年每人每年肉類供給量統計，家禽肉為43.13公斤高於豬肉34.96公斤，顯示家禽肉為國人主要肉類消費來源，而雞肉更是國人飲食中常見的家禽肉類，不論是肉質Q彈適合燉煮的土雞，做為年節祭拜及冬令食補的首選，或是肉質鮮嫩的肉雞，常依不同部位及烹調方式料理出多樣化美食，均深受民眾喜愛。

市長黃偉哲表示，臺南市是土雞及肉雞重要生產地，為推廣國產雞肉，市府農業局於1月28日召開記者會，邀請臺南市養雞協會陳谷羽理事長及官田區白肉雞產銷班盛准琳班長，向民眾說明畜牧業者如何用心飼養雞隻，生產出優質的好雞肉。

農業局長李芳林說明，南市肉雞(含土雞)飼養量居全國第二，提供國人主要雞肉來源，為確保「國產雞肉安心購」，首重畜牧場源頭管理，打造良好飼養環境及落實生物安全與用藥安全等措施，農業局亦不定期派員至牧場進行抽血或採樣檢驗，辦理未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業，雞隻運至屠宰場後，還有駐場獸醫師進行屠宰前後檢查，把關禽肉品質與安全。

臺南市養雞協會理事長陳谷羽說，雞隻在飼養過程中會依不同雞齡施打疫苗進行疾病預防，如同嬰幼兒按時接種疫苗的概念，主要在疾病預防與控制，以達到整體雞群的免疫力提升，動物用藥(如抗生素)的使用則必須遵守動物用藥品使用相關規範，落實停藥期，確保上市前無藥物殘留，符合食安標準。

農業局表示，雞隻飼養過程不會使用生長激素，國產雞肉更不含生長激素，隨著育種技術精進、飼養環境提升及營養均衡的飼料調配，已大幅提高雞隻飼養效率及品質。畜牧場用心飼好雞，生產安心雞肉，且合格屠宰嚴謹把關，消費者可以買的放心、吃的健康。

