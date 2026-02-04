台南痛失全糖城市寶座！2025外送大數據揭秘 「科技孝子」跨縣市下單成日常

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

外送平台foodpanda近日揭曉2025年度大數據報告，整理了台灣外送市場的幾大意外發現。數據指出，國人的飲食習慣正發生結構性變化，不僅傳統的甜度印象被打破，外送服務也從單純的餐點外送，演變為居家儀式感與異地照顧的重要連結。

foodpanda揭曉了2025年的外送大數據報告，發現國人的飲食習慣產生許多意外變化。（示意圖／unsplash）

在飲料口味偏好上，「微糖微冰」以高達90％的比例獲得冠軍，而「全糖城市」台南竟跌出愛吃甜前3名，全台手搖飲訂單中，最愛點購甜飲的城市前三名由「彰化、基隆、桃園」包辦。在品項選擇上，「多多綠」展現驚人的跨地域魅力，擊敗珍珠奶茶成為全台各縣市穩定熱賣的「國民飲料」。

外送服務的「精品化」趨勢亦日益明顯。2025年的高單價外送由「活龍蝦雙人蒸煮麵」奪冠，緊隨其後的是可加金箔的「海鮮番茄蛋包飯」與「全鴨五吃」，顯示消費者已習慣將餐廳級的高端料理送回家中。此外，大型娛樂活動如韓團SUPER JUNIOR來台開唱，導致當月火鍋外送訂單激增，形成獨特的「演唱會後經濟」。

數據中也出現了精打細算的省錢達人，一名居住於台北市萬華區的會員，透過訂閱制一年省下超過15萬元，金額驚人。另一方面，外送平台更成為連結親情的工具，全台每天平均有超過5萬次跨縣市下單紀錄，其中最遠配送紀錄橫跨台北與金門，許多北漂遊子藉由平台跨海為家鄉父母訂購生鮮物資，甚至是寵物用品，展現出「科技孝子」的溫馨面貌。

