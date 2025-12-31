台南瘋跨年！豪華卡司加3,500發煙花秀 數百歌迷坐等開場 場外防爆犬加強治安

31日上午已有數百名歌迷在現場搶占最佳位置，甚至遠從台北、新竹等地前來，甚至過夜。（市府提供）

記者林雪娟／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，31日晚間迎來最高潮的跨年晚會，有集結台、韓、港、日等知名藝人，接力演出，包括香港新生代男神魏浚笙、搖滾天團八三夭、金獎百變歌姬9m88、超人氣樂團理想混蛋、金曲樂團麋先生、金曲歌后李竺芯等華麗演出陣容，光看到歌手名單，就已經讓許多歌迷迫不及待的想奔赴現場一睹偶像風采。上午已有數百名歌迷在現場，有歌迷遠從台北、新竹、台中、高雄前來，甚至昨晚就在台南過夜，就只是為了搶占最佳位置，幫支持偶像應援打氣，非常熱情。

台南市今年跨年演唱會卡司一如以往豪華，主辦單位估計晚間將湧入高達數10萬人次的進出，為落實安全措施，市警局增派警力強化治安、交通、防踩踏等勤務，活動前出動防爆犬及派員持金屬探測器對後台、周圍實施場檢，確保安全滴水不漏。同時市府也呼籲參加跨年晚會的民眾，務必注意安全及做好保暖措施。

市長黃偉哲表示，針對一年一度跨年演唱會，市府希望來參加演唱會的市民朋友們，都能開心的來聽歌，帶著幸福笑容回家。為避免日前台北發生的隨機傷人意外事件出現在台南，市府對今晚的公共安全，會以最嚴肅態度應對，料敵從寬，市府多一分準備，市民就少一分危險。



警方指出，為確保活動安全順利進行，警察局轄區第四分局規劃熱時熱區加強交通疏導，增派警力民力加強場地安檢，總計部署警力318名、民力44名，共362名，投入特殊任務警力編組（霹靂小組）及派遣偵爆犬支援入場巡檢，加強安全維護，分區巡邏全程開啟肩燈，提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，預防踩踏事故發生及治安事件疏導處理，並啟動主辦單位聯防機制，29日並已舉行跨局處維安演練，整合各單位即時反應機制，強化人流控場及突發事故應變處置能力，並動員民力團隊進行複式部署，全面防範突發治安事件。

今年跨年演唱會，除邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，主辦單位也獲開基玉皇宮贊助在跨年倒數之後規劃長達180秒花火秀，安排總數近3,500發煙花，其中450發的染色煙花搭配，精采程度保證是歷年之最。開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年演唱會更臻完美。開基玉皇宮主委涂大松表示，台南好young系列活動已建立出城市品牌及好口碑，很榮幸能參台南市的跨年活動，為社會大眾盡一份心力。

主辦單位也提醒大家，依據氣象署預報，今晚跨年時台南市氣溫約在16-24度間，早、晚溫差大，請大家參加跨年時記得要帶外套做好保暖，快快樂樂出門，平平安安回家。