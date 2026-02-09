台南癡情夫幫忙打掃娘家⋯他見「垃圾桶2物」心碎！妻：都是小王用過的

記者林昱孜／台南報導

陳男幫忙打掃竟然發現垃圾桶內有用過保險套及衛生紙團，氣得向妻子和小王提告求償。（示意圖／翻攝pixabay）

幫忙打掃竟掃出老婆出軌鐵證！台南一名陳姓人夫，為了挽回離家出走的葉姓妻子，主動到娘家幫忙整理房間、倒垃圾，沒想到在垃圾桶內驚見保險套和不明衛生紙團。妻子認了與黃姓男同事外遇在娘家多次共浴、激戰，陳男崩潰提告，台南地院判小王與葉女須賠償30萬元。

判決書指出，陳男與葉女於109年結婚，雖曾短暫離婚半年，但隨即復婚並育有一名未成年子女。去年1月，葉女突帶孩子回娘家居住並表示「不回來了」，陳男10天後前往時，幫忙打掃房間，意外發現垃圾袋內有數個用過的保險套，以及沾有體液的衛生紙團

葉女眼見紙包不住火，坦承與職場黃姓男同事發展婚外情，兩人互稱老公老婆，且多次共浴及發生性行為。陳男得知黃男明知葉女已婚，卻仍與其發展成婚外情，害自己綠光罩頂，氣得一狀告上法院，並求償40萬元。

一審法院判決葉女與黃男須連帶賠償陳男30萬元。葉女不服提起上訴；二審審理認為，葉女與黃男明知已婚身分仍發生性行為，破壞婚姻圓滿幸福且情節重大，認定一審判賠30萬元並無不當，駁回上訴，全案確定。



