台南發大雷雨警報一路至10：54 昨傍晚暴雨積淹水「馬路成河」

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台南昨天傍晚突然下起一陣暴雨，永康、仁德、南區等多處道路出現淹水，許多民眾手機還收到淹水警報，今早中央氣象署持續針對台南發布大雷雨特報，預計將持續至10點54分止。

台南昨天傍晚下起大雨，馬路變成河流一樣，水不斷往下流甚至出現波浪，民眾驚呼用手機拍下，湍急水流沖過大小的車輛，水深大概在成人腳踝，還有民眾搭乘公車的時候，看到車外水淹很高，甚至直接看到街頭有烏龜在大雨中爬。

台南大雨積淹水。圖／翻攝自threads@zz._.1799

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台南大雨積淹水。圖／翻攝自threads@_yu._n56

民眾在公車上拍下車外湍急水流，還有烏龜在陸上爬行。圖／翻攝自threads@gracelin72

台南這起暴雨在永康、仁德、南區等多處道路出現淹水情形，甚至還有許多民眾手機收到淹水警報，直到1個小時過去，大約晚間7點多積水才逐漸退去。

不過今（12）早再有旺盛對流在台南上方，讓台南上班上課路下起大雨，依據氣象署統計，截至上午9點50分，台南累積雨量已達61.5毫米，氣象署也發布大雷雨示警，表示旺盛對流伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，預計雨勢將持續至10點54分止，台南地區民眾要多加留意。

台南受旺盛對流影響下大雨。圖／中央氣象署

台南／王夢婷 責任編輯／張碧珊

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