台南發表新書「圖解失智日常」 盼協助照護

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市立醫院與台南市政府衛生局共同編撰「圖解失智日常—照顧者的問題解方」，從臨床經驗及真實家庭故事出發，盼以淺顯易懂圖解協助民眾面對失智照護困境，成為實用工具書。

台南市立醫院院長蔡良敏今天在新書發表會致詞表示，失智症照護絕非一己之力可以完成，照顧不僅是醫療議題，更是一段陪伴旅程，希望藉由此書讓大家更能理解失智症，減少衝突與焦慮，結合醫療、社區、家庭與社會大眾力量，構築起失智友善支持網絡，讓照顧路上不再孤單。

台南市衛生局國民健康科技正蘇筱婷表示，近年高齡人口成長快速，在衛生局辦理的失智友善座談會中，許多家屬提出照護相關問題，因此衛生局構思透過書本協助減少照顧者迷惘，也提醒照顧者維持自我照顧與心理韌性。

蘇筱婷說，書籍除文字版也提供語音版，不僅能「看書」也能「聽書」，希望能在照顧者感到困惑時，成為可依靠陪伴與指引。

台南市立醫院指出，此書由台南市立醫院神經內科醫師王旌祖以及長照課等醫療團隊共同撰寫，內容涵蓋預防、病程、非藥物治療、照顧技巧、法律議題及社會資源等面向，特別針對患者重複提問、妄想、拒絕洗澡、日夜顛倒等問題，說明行為背後可能原因，並提供理解情緒與安撫具體作法。

王旌祖表示，失智症照護涵蓋許多面向，有時在診間無法一一說明，就能藉由這本書來協助家屬更有方法應對失智症日常照護。

台南市衛生局指出，此書可於各市立圖書館、衛生所借閱與洽詢，未來將持續推動失智照護與家庭支持服務，包括舉辦讀書會、教育課程及照顧者支持活動，希望讓「理解」成為社會共同力量。（編輯：張銘坤）1141215