台南白河山區聯合稽查 夜間攔檢汽機車70輛取締違規25件

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市白河區著名山區道路175線南寮段，經常會出現駕駛或騎著改裝汽車與機車，在山路上奔馳，已影響居民寧靜的居住環境。白河警分局表示，昨（16）日的週假日夜間，偕同新營監理站及台南市環境保護局等，舉辦跨單位聯合稽查行動，針對產生高分貝噪音的「改裝排氣管汽、機車」進行重點取締勤務。

白河警方表示，聯合稽查行動共計攔檢汽、機車70輛，取締各式違規不法共25件。其中當場舉發機車改裝排氣管，未向監理站辦理異動2件、機車頭燈變更LED未登檢1件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更8件、無照駕駛6件等；此外，環保局檢測改裝管汽、機車9輛，其中1輛噪音超標，除依噪音管制法告發外，並要求限期改善。

白河警分局長陳志埕提醒，車輛改裝排氣管，導致噪音超過檢測標準者，會依噪音管制法第26條規定，處罰車主或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，而且車輛必須改善至複驗合格為止。也呼籲有改裝興趣的車友們，別與荷包及寶貴的時間過不去，警方會持續稽查取締，守護地方安寧。

照片來源：台南市警方提供

