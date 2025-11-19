台南白河查獲違法廚餘餵豬 依法重罰業者120萬

該場被查獲時，共飼養168頭豬，現場留有10桶廚餘及飼料槽殘渣。（農業局提供）

台南市政府農業局今（19日）公布，白河區一處魏姓養豬場違法使用廚餘餵飼豬隻，嚴重違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》。該場被查獲時，共飼養168頭豬，現場留有10桶廚餘及飼料槽殘渣，市府已依法裁罰新台幣120萬元，並啟動最高等級防疫措施，以防堵非洲豬瘟風險。

農業局表示，畜產科與動物防疫保護處於11月17日進行聯合稽查時查獲違規。動保處當日立即採樣、啟動裁處程序，同步進行全面清潔消毒。環保局也押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐銷毀。為提升生物安全，防疫人員針對廚餘載運車輛、場內空桶與周邊環境進行徹底清消，並開立全場豬隻移動管制書，抽驗5頭豬隻血液，初篩結果皆為非洲豬瘟陰性，確認未有疫情擴散。

農業局強調，該業者早已被列為追蹤輔導對象，獸醫及畜牧人員分別於11月10日及13日兩度到場稽查，當時雖未查獲違規，但已反覆宣導廚餘禁用規範。然而業者仍執意以身試法，挑戰公權力、危害產業安全，市府將予以最嚴厲處分，不會寬貸。

此外，台中市梧棲區日前發生非洲豬瘟疫情後，中央已要求全面禁止廚餘養豬。台南市議員林燕祝於議會質詢時指出，白河該處養豬場不僅違法使用廚餘，甚至無畜牧場與飼養登記，環境雜亂，周邊堆置大量廢棄物，長期遭民眾檢舉卻未獲即時處理。她質疑市府掌握黑數不足，要求強化稽查並從重裁罰，以免造成防疫破口。

農業局長李芳林回應，市府已針對台南市所有養豬場加強巡查，並再次呼籲業者務必遵守法規。依現行規定，禁止使用廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料，違者可處100萬至300萬元罰鍰。市府將持續提升生物安全管理，嚴格落實場舍清消與稽查作業，與業者共同維護台南市豬隻產業的永續發展與防疫安全。

