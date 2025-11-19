台南白河業者違規「廚餘餵豬」！市府怒轟挑戰公權力 重罰120萬
[Newtalk新聞] 今年10月台中梧棲養豬場爆發首例非洲豬瘟，中央隨即宣布禁用廚餘養豬，台南市政府農業局與動物防疫保護處17日聯合稽查，發現白河區一處養豬場違規使用廚餘餵養豬隻，隨即依《動物傳染病防治條例》與《飼料管理法》重罰120萬元。
台南市府農業局指出，與動物防疫保護處17日聯合稽查，查獲位於白河區的魏姓養豬業者違法使用廚餘養豬，現場豬隻168頭、廚餘10桶，並且飼料槽內還有廚餘殘渣，違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》等規定。
稽查人員當日立即採樣豬隻血液並送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，目前未有疫情擴散跡象。同步啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化。
農業局強調，對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。動保處再次呼籲，依據相關法規，全面禁止將廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料使用，違者最高可處100萬元至300萬元罰鍰。
