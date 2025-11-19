台南白河業者違規「廚餘餵豬」！市府怒轟挑戰公權力 重罰120萬

日本「熊害」讓中央與地方總動員，岐阜縣11月14日出動綁著擴音器、還能發射鞭炮的無人機，從高空播放狗吠聲和煙火聲，希望以此驅趕黑熊；近日在果園上空實測時，無人機確實發射鞭炮，成功嚇阻可能闖入的黑熊。當地官員表示，今年秋天的黑熊目擊事件比去年暴增8倍，有農民透露自己也曾多次與黑熊近距離遭遇，非常害怕。 果園附近的登山步道，也豎立起警示牌，建議民眾不要單獨登山。日本全國統計，從2025年迄今已有創紀錄的220人因黑熊攻擊受傷，致死案件已達13起，其中7人發生在10月，是黑熊冬眠前最積極覓食的高峰期。許多發生在偏遠的鄉村地區，但近日在列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的白川村，卻發生小熊攻擊西班牙遊客事件，也讓驅熊成為當地政府的首要工作。 美國、中國、英國等國都發布了日本熊害的旅遊警示。白川村負責熊害對策的官員表示，已採取多項措施，包括塗滿蜂蜜的誘捕陷阱、砍除柿子樹、提醒訪客避免落單，並向當地學生發放熊鈴等，希望不要再發生類似事件。遊客也自備熊鈴觀光。 亞洲黑熊在全球被列為易危物種，但自2012年來，日本的黑熊數量估計已增加三倍，部分原因是狩獵活動下降，且氣候變遷讓熊食物變少，迫使其往人類社區移動。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前