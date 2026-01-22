台南白河民宅半夜火警 住警器救全家
〔記者王涵平／台南報導〕白河區民安路1處透天厝民宅今日凌晨傳出火警，1樓客廳竄出大量濃煙，幸安裝住宅用火災警報器(住警器)作動，警報聲響提醒熟睡的一家人順利逃生，疑似充電中鋰電池起火釀災。
今日凌晨3時許，南市消防局獲報白河民宅火警，立即調派第一大隊及6個分隊趕抵，發現火勢集中於民宅1樓客廳，並冒出大量濃煙，消防人員架梯協助引導2樓待救的屋主一家人逃生，並鋸開鐵門入室出水搶救，迅速在短時間內撲滅火勢。
屋主表示，火警發生當下正在房間睡覺，幸好屋內住警器即時偵測濃煙並發出警報聲響示警，得以發覺異常。
消防局第一大隊大隊長邱國禎表示，近年來鋰電池使用廣泛，如因損壞或不當使用便可能導致危險，呼籲購買鋰電池相關產品時，應選購經過經濟部標準檢驗局(BSMI)認證，且貼有商品安全標章的產品，依照產品充電及使用說明說正確使用，並使用專為產品設計的充電器進行充電。
