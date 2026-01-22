台南白河民宅暗夜火警 住警器叫醒熟睡2人逃出

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市白河區一處透天厝民宅今天凌晨發生火警，從1樓客廳處冒出濃煙，觸動住宅警報器提醒在2樓熟睡2人，及時撤出至陽台處，由消防人員架梯協助引導逃出，未釀傷亡。

台南市政府消防局凌晨3時許獲報，指稱在白河區民安路有民宅火警，陸續調派15部各式車輛、36名人員前往救援，抵達後發現為4樓透天連棟建物的1樓處冒出濃煙，有2人受困於2樓陽台處，立即以架梯方式協助撤出，隨後鋸開鐵門入室出水搶救，迅速在短時間內成功撲滅火勢。

消防人員初步調查發現，火勢集中於1樓客廳處，疑似為充電中鋰電池起火釀災，屋主向消防人員表示，火警發生當下正在房間睡覺，幸好屋內所安裝的住警器即時偵測濃煙並發出警報聲響，得以發覺異常，趕緊撤出，消防人員在災後也向住戶及周邊居民進行防火宣導，提醒安裝住警器重要性。

台南市消防局第一大隊大隊長邱國禎表示，鋰電池使用廣泛，與民眾日常生活密不可分，但可能因損壞或不當使用導致危險，呼籲民眾購買鋰電池相關產品時，應選購經過經濟部標準檢驗局認證，且貼有商品安全標章產品，依照產品充電及使用說明正確使用。

邱國禎表示，居家安裝住宅用火災警報器，可在危急關鍵時刻爭取寶貴應變黃金時間，保障民眾居家生命財產安全，消防局將持續強化防火宣導。（編輯：李淑華）1150122