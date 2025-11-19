台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝
南部中心／綜合報導
台南白河區一處養豬場，遭人檢舉，違法使用廚餘養豬，還把廚餘藏在桶子下層，企圖躲避查緝，台南市農業局經過8次稽查，終於在養豬場查獲大量廚餘桶，依法重罰120萬元。還好採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性。
台南白河區一處養豬場，被民眾踢爆，違法使用廚餘養豬，動保處人員前往清消。（圖／翻攝畫面）台南的動保處人員，全副武裝，在廚餘車四周，仔細噴藥清潔消毒，準備載到焚化廠銷毀，因為台南白河區這處養豬場，被民眾踢爆，違法使用廚餘養豬。
現場採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性。（圖／翻攝畫面）面對動保處人員詢問，廚餘來源，業者乖乖吐實，不過看看整個養豬場，飼養168頭豬，不僅環境髒亂，鐵皮搭架的豬舍，破損不已，還被稽查人員當場查獲10桶廚餘，飼料槽裡還有廚餘殘渣，遭市府重罰120萬元。台南市議員林燕祝表示，農業局去抓了這是昨天他又去載了廚餘，廚餘又從嘉義載回來，我都不知道這個人怎麼這麼厲害啦。台南市長黃偉哲回應，這行為算蠻惡劣的。
還好採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性，但台南市議員在議會質詢，卻質疑業者根本罰不怕，市府開罰後，業者照常從嘉義載回沒有經過蒸煮的廚餘，明顯違法。台南市農業局長李芳林表示，業者也比較狡猾會，稽查時有欺騙同事的狀況，後來我們昨天又去追查，有查到了，罰則上面依照移動管制法的部份罰100萬，另外一個因為他110年也被查到廚餘，給他加重變成又再罰20萬，所以這一次罰了120萬。這次查扣廚餘桶後，除了當場封存，也交由環保局，把廚餘桶載到焚化廠全數銷毀，同時禁止豬隻移動，市長黃偉哲也痛批，業者很惡劣，可以連續處罰，強調台南全面禁止廚餘的政策不變，呼籲業者不要挑戰紅線。
原文出處：台南白河養豬場遭爆「違法廚餘養豬」 企圖藏廚餘躲查緝
更多民視新聞報導
民進黨硬起來！南台灣11位綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」
白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元
查獲違規餵食廚餘養豬場 新北重罰206萬元禁止上市補助
其他人也在看
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 10 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
21億終結者成補強牛棚絆腳石？道奇恐退出狄亞茲爭奪戰
洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝3敗戰績完成2連霸後，休賽季著眼牛棚的補強工作，多名成為自由球員的「終結者」人選都是被點名的對象，其中包含了紐約大都會的迪亞茲（Edwin Diaz）和聖地牙哥教士Robert Suarez，不過終結者史考特（Tanner Scott）的4年7200萬美元（約21.3億台幣）合約恐怕成為他們追求頂尖牛棚投手的絆腳石。太報 ・ 1 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 6 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 7 小時前
中職／「潛水艇」張喜凱遭台鋼雄鷹釋出！ 傳中國CPB名單的他也不續約
台鋼雄鷹19日公布不續約選手名單，總共5位選手包括「潛水艇」張喜凱，還有旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸，還有日前傳出在中國CPB聯賽的台灣自由球員名單中的巴奇達魯．妮卡兒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 5 小時前