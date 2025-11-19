南部中心／綜合報導

台南白河區一處養豬場，遭人檢舉，違法使用廚餘養豬，還把廚餘藏在桶子下層，企圖躲避查緝，台南市農業局經過8次稽查，終於在養豬場查獲大量廚餘桶，依法重罰120萬元。還好採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性。

台南白河養豬場遭爆「違法廚餘養豬」 企圖藏廚餘躲查緝

台南白河區一處養豬場，被民眾踢爆，違法使用廚餘養豬，動保處人員前往清消。（圖／翻攝畫面）台南的動保處人員，全副武裝，在廚餘車四周，仔細噴藥清潔消毒，準備載到焚化廠銷毀，因為台南白河區這處養豬場，被民眾踢爆，違法使用廚餘養豬。

現場採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性。（圖／翻攝畫面）面對動保處人員詢問，廚餘來源，業者乖乖吐實，不過看看整個養豬場，飼養168頭豬，不僅環境髒亂，鐵皮搭架的豬舍，破損不已，還被稽查人員當場查獲10桶廚餘，飼料槽裡還有廚餘殘渣，遭市府重罰120萬元。台南市議員林燕祝表示，農業局去抓了這是昨天他又去載了廚餘，廚餘又從嘉義載回來，我都不知道這個人怎麼這麼厲害啦。台南市長黃偉哲回應，這行為算蠻惡劣的。

還好採集5頭豬隻的血液送驗，初篩結果都是非洲豬瘟陰性，但台南市議員在議會質詢，卻質疑業者根本罰不怕，市府開罰後，業者照常從嘉義載回沒有經過蒸煮的廚餘，明顯違法。台南市農業局長李芳林表示，業者也比較狡猾會，稽查時有欺騙同事的狀況，後來我們昨天又去追查，有查到了，罰則上面依照移動管制法的部份罰100萬，另外一個因為他110年也被查到廚餘，給他加重變成又再罰20萬，所以這一次罰了120萬。這次查扣廚餘桶後，除了當場封存，也交由環保局，把廚餘桶載到焚化廠全數銷毀，同時禁止豬隻移動，市長黃偉哲也痛批，業者很惡劣，可以連續處罰，強調台南全面禁止廚餘的政策不變，呼籲業者不要挑戰紅線。

原文出處：台南白河養豬場遭爆「違法廚餘養豬」 企圖藏廚餘躲查緝

