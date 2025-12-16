台南白色賓士高速追撞垃圾車 23歲女清潔員夾困慘死安平街頭

清晨8點白色賓士高速追撞23歲清潔員魂斷安平。（圖 ／翻攝畫面）

台南市安平區16日清晨發生一起令人鼻酸的死亡車禍，1名年僅23歲的女清潔員在執行日常垃圾清運工作時，於垃圾車後斗不幸遭後方高速來車追撞，當場被夾困在垃圾車與自小客車之間，傷勢過重救護人員抵達時已明顯身亡，為寧靜的早晨投下沉重陰影。

警方指出，事故發生時間約為上午8時09分，當時垃圾車停靠路邊進行垃圾收運作業，女清潔員剛完成收取垃圾，走至車輛後斗準備繼續作業，未料1輛白色賓士轎車自後方高速駛來，疑似駕駛未注意前方路況，直接撞上垃圾車尾部，巨大的衝擊力讓站在後方的女清潔員毫無閃避空間，瞬間遭夾困重壓。

事發當下，站在分隔島上的另1名清潔員目睹整個過程，眼睜睜看著同事遭撞擊，情緒當場潰堤，痛哭失聲，場面令人心碎。消防與救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，但受害女子已無生命跡象，未能挽回寶貴性命。

48歲鄭姓肇事駕駛在事故後也受傷，被緊急送往成大醫院治療，詳細傷勢狀況仍待院方說明，警方初步調查，該輛垃圾車並非環保局所屬，而是民間清運單位，至於是否涉及超速、分心駕駛或其他肇因，仍需進一步調閱行車紀錄器、監視器畫面與相關證據釐清。

