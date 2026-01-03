台南百年神轎送修取回變「全新中國製」！ 廟方傻眼報警追回真品

台南市鹽水區廣濟宮，去年將一頂百年神轎送修後疑遭人「掉包」（台南市警局提供）

台南市鹽水區廣濟宮，去年將一頂百年神轎送往桃園某間文創工作室檢修，未料卻取回一頂全新神轎，廟方懷疑遭人「掉包」，立即報警處理。警方介入調查，已成功尋回神轎，相關人員是否涉及詐欺等罪嫌，仍待進一步釐清。

外觀如全新品 廟方質疑神轎遭調包

據《中央社》報導，台南市警局新營分局指出，主祀池府王爺的廣濟宮，去年9月在信徒建議與贊助下，將神轎送往桃園大溪一間藝品或文創工作室維修。但去年12月25日收回神轎時，察覺轎體外觀過於嶄新，疑出自中國廠家之手，甚至連信眾捐贈的銘牌也不見，質疑神轎遭調換，隨即向警方報案。

警方跨縣市搜索 尋回原神轎

新營分局接獲通報後，會同桃園警方向法院聲請搜索票，於12月31日跨年夜前往搜索，先後在2處倉庫尋獲原神轎的轎體及拆卸下來的裝飾構件，確認為廣濟宮原物，並將神轎運回台南，目前由鹽水分駐所妥善保管。

業者否認換轎 反告廟方背信

警方表示，文創工作室負責人否認「換轎」，並稱修繕方式均有與廟方溝通，契約未規範須將更換下來的舊物件歸還廟方，並表示要反告廟方背信。

警方提醒，委託修繕高價或具文化、宗教價值的物品時，應慎選廠商，並保留完整契約、照片與交付紀錄，以保障自身權益，避免類似爭議再度發生。

