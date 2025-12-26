台南鹽水 月津廣濟宮，有近200年歷史，今年1月遭火祝融，神轎也因為年久失修，有信徒花20多萬找廠商協助修復，沒想到送回廟裡時，廟方質疑「被調包」，除了舊的匾額，其他像是「訂做新款」來交差了事，已對廠商提告侵占。

台南百年老廟「古神轎」疑遭調包！廟方怒：沒修復直接換新。（圖／TVBS）

月津廣濟宮主委翁麒峰表示，修復後的神轎雖然保留了原有的「月津廣濟宮」匾額，但其他部分卻明顯是新製作的。他指出，原本的神轎應該呈現修復後的舊有色澤，但現在送回的神轎卻是全新製作，只是做得比較相似而已。廟方管委會管理人廖敏滄更直言，送回的神轎完全是新的，懷疑廠商可能是直接從大陸訂做一頂約10萬元的新神轎來交差。

廟方指控，過去的神轎是檜木材質，偏深棕色，經過修復送回來，很多細節都不同了。（圖／TVBS）

長期與神轎相處的廟方人員一眼就看出諸多不同之處。他們指出，原本的神轎是檜木材質，呈現深棕色，許多鏤空雕刻在新神轎上都不見了，底板部分也像是重新組裝過。廖敏滄解釋，當初是有信眾發願願意出資修復神轎，花了20多萬元委託廠商進行修復工作，卻沒想到會發生這樣的情況。

今年1月底，擁有200年歷史的月津廣濟宮發生火警，神明廳被燒得焦黑，廟方初估維修費用將超過500萬元。由於神轎也年久失修，熱心信眾願意出資找廠商修復，但現在廟方認為廠商失信，沒有依照承諾「修舊如舊」。

新營分局鹽水分駐所副所長施福昇表示，廟方發現整頂神轎為全新品，違反契約內容，因此向修繕公司負責人提出背信與侵占告訴。廟方強調，古物應該維持原樣，即使真的修不好，也不該直接換新的。目前廟方已正式提告，要求釐清舊神轎的去向，並追究廠商的法律責任。

