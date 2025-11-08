台南百年「偕行社」重啟 原牆體孔雀砂首應用於修復細節

百年歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」修復、完成招商後，今(8)日正式啟用。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕建於1915年的「原日本陸軍台南偕行社」，歷經3年修復、招商完成後，今(8)日正式重生開幕。這座百年建築由致力推動當代藝術的弎畫廊接手經營，將老建築轉化為藝術與生活交會的新據點。

偕行社由3棟和洋混合風建築組成，細節處處可見日治時期工藝之美。修復期間，團隊意外在牆體中發現一層黑色、且帶七彩光澤的特殊夾層，經檢定為以「煉銅爐渣」回火產出的「孔雀砂」。研究團隊成功以實驗方式重現材料，並應用於修復細節，為台灣日治建築修復首度使用此技術案例。

在台南市副市長葉澤山及多位貴賓共同見證下，一同揭牌宣告「偕行社」重新啟動。葉澤山表示，台南作為歷史文化古都，擁有許多極具價值的懷舊建築，偕行社便是其中最具代表性的案例之一。此次重新開幕，不僅串連台南市區的文化觀光軸線，也將成為國內外旅客必訪的新亮點。

弎畫廊負責人蘇三表示，偕行社位處台南市區核心地帶，鄰近火車站、台南文化創意產業園區、321巷藝術聚落與台南公園，周邊文化能量濃厚。弎畫廊選擇進駐此地，不只是場館遷移，更是對歷史空間的深度延續。

開幕首展邀請台灣重量級藝術家徐永旭，以《潤潤》為題，象徵「滋養與延續」，寓意藝術在時間、城市與土地間的流動。未來偕行社將以複合式藝文空間運作，結合展覽、閱讀、咖啡與文化交流活動，讓藝術在百年建築中持續發酵並與世界對話。

