台南百貨開春福袋戰開打 拚手氣抽黃金、住宿券
記者林怡孜／台南報導
農曆新年將至，台南百貨福袋大戰開跑，台南大遠百與新光三越台南新天地紛紛推出限量福袋活動，主打「開春拚手氣」，不僅袋袋有回饋，還加碼抽黃金、豪華住宿與高價家電，炒熱年節消費氣氛。
台南大遠百大年初一上午於大門口發放號碼牌，限量推出新春福袋，內容包含等值商品券與餐飲券，主打「袋袋回本、雙重好運」，購買者還可參加抽獎活動，為新的一年添好彩頭。遠百APP金級會員當天購買福袋，還能獲得參加全台抽黃金活動資格，全台名額五名，有機會抽中重量十克，市值高達六萬多元的珍藏黃金金片，替開春財運再加碼。
新光三越台南新天地則推出春節限量福袋與福箱，同樣在大年初一開搶，主打實用生活好禮與新春設計概念。民眾購買福袋後可參加新春驚喜抽獎，有機會抽中按摩椅、電動車與星級飯店住宿券等大獎，讓過年走春除了添購年貨，也多了試手氣的樂趣。
兩大百貨今年不約而同把福袋活動升級為「新春好運入門票」，結合抽獎與應景活動，吸引不少民眾準備一早排隊搶購。業者表示，希望透過福袋為消費者帶來開年好彩頭，讓新的一年從購物開始就充滿好運與期待。
