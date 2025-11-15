台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
百貨周年慶也搶搭普發萬元的熱潮？在台南有百貨宣傳，刷卡萬元可換萬點會員點數，沒想到有民眾要兌換，才發現竟然跟周年慶的贈點活動，只能二選一，氣得在網路上大罵，堂堂一家大百貨，竟然也會突然轉彎，讓消費者很無言。不過百貨公司也強調，因為全國目前有三家分店正值周年慶活動期間，兩項活動只能擇一回饋，讓消費者誤會深感抱歉。
百貨週年慶，湧入大批民眾消費換贈點，搶好康！（圖／民視新聞）
假日的百貨公司，又正值週年慶，不少民眾把握機會，消費又能賺贈點，感覺很好康。尤其還聽說，百貨還搶搭政府普發萬元熱潮，刷卡萬元也贈會員點數，讓台南許多消費者，感覺賺很大。
消費民眾說：「我不太了解ㄟ，都是櫃姐跟我講的，刷信用卡然後來換點數，就可以換一萬點這樣子。」
不過在台南的這家百貨分店，前一天卻因為兩種贈點活動問題，讓許多民眾抱怨，沒有說清楚只能二選一，從贈點櫃台，擠到了服務櫃台，還好現在說清楚了，民眾報怨狀況也少了許多。
百貨工作人員表示：「您自動回饋有這些活動的話，就是不能再參加，普發萬點的活動，普發一萬的活動是給這些，就是一些沒有參加週年慶回饋，的櫃位來參加的，所以那時候是沒有講清楚，大家有點誤會就是了。」
週年慶贈點跟刷卡贈點只能二選一，民眾抱怨一開始規則不明惹議！（圖／民視新聞）
不過其實究竟是刷卡送萬點，還是會員滿千送千點，到底活動怎麼推，連櫃位上櫃姐們，也不是很清楚。
櫃姊表示：「刷萬元送萬點那個，那個是臨時加的，因為他有限量，所以我們也不知道。」
新光三越說明，「此次因應普發現金推出全台活動，主要提供十大銀行卡友刷卡滿萬贈點，且不排除正值週年慶店別，用意是希望讓更多消費者可享優惠，適用範圍更為廣泛。目前三家正值週年慶期間的分店，消費者可自由選擇普發加碼活動或週年慶回饋，惟兩項活動無法同時適用。首日出現週慶店消費者重複領取，便立刻於官網強化溝通說明，造成消費者不便深感抱歉。」
原來這家連鎖百貨品牌，的確有刷卡滿萬贈點的活動，只是目前剛好有三家分店，正值週年慶期間，消費者可以自由選擇普發加碼活動，或是周年慶回饋，就是不能同時適用，第一天出現週慶店消費者重複領取，百貨除了在官網說明，也向消費者致歉。而類似的狀況，也在後續的宣導後，沒有繼續發酵。
原文出處：台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一
更多民視新聞報導
普發1萬郵局領現這天開跑！沒帶「1證件」拿不到錢 尾號分流措施曝
等了10年! TWICE下週末世運開唱 高雄"城市應援"點亮藍燈
交通部擬保留演唱會門票吸引國外客 黃捷籲勿犧牲台灣粉絲權益
其他人也在看
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 小時前
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 1 天前
6.91億元一注獨得！大樂透連16槓終結 獎開「這縣市」業者曝店員感應靈動
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣彩券「大樂透」昨（14）日晚間開出第114000105期中獎號碼，由於連續槓龜16期，頭獎累積達6.91億元，是近5年最高頭獎總...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
財神爺也愛聽蔡依林？大樂透頭獎飆6.7億元 「熱門5碼」最旺開過322次
大樂透已連16期槓龜，頭獎獎金累積上看6.7億元，今（14）日晚間開獎，帶動民眾紛紛搶財氣。士林夜市知名的飛來發彩券行業者黃偉祺透露，「蔡依林熱門牌」正夯，最狂開出322次，堪稱「財神爺最愛的號碼。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 1 天前
2025素食餐廳吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
近年的素食與蔬食料理，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/14中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114105期開獎重播請見下方。中獎號碼為38、46、25、26、41、21，特別號04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／大樂透11/14中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
咖啡茶飲買一送一！御飯糰2個50咖啡分享11杯寄杯週末優惠
咖啡茶飲買一送一！文 / 景點+ 秀智整理報導7-11週末超值五六日週末優惠開跑！咖啡茶飲買一送一、第二杯10元、兩杯99元等多元優惠，11月14日飯糰2個50元，另有咖啡分享季11杯咖啡優惠寄杯組合價，活動至11月21日止，連同本週週末優惠一起把握起來！景點+ ・ 1 天前
快訊／爽！大樂透6.91億 花蓮一人獨得
今晚（11月14日）開出大樂透頭獎，獎金高達6.91億元，讓全台彩迷屏息以待，結果由花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓這家投注站開出，一注獨得、沒有共有人，中獎人一夕暴富，現賺近5.5億元（扣稅後），直接躋身億萬俱樂部！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
大樂透衝6.7億！怎麼買易中 台彩曝熱門號
[NOWnews今日新聞]大樂透頭獎已連續16期摃龜，將於今（14）日晚間再次開獎。根據台灣彩券公司預估，頭獎上看6.7億元，為近5年最高頭獎總獎金，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台彩統計，歷...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮開6.91億大樂透 彩券行曝前一天有徵兆
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，今（14）日開出頭獎，而且1注獨得6.91億元，從花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。彩券行代理人吳小姐透露，最近有拜土地公，昨日...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。LIVE JAPAN ・ 1 天前
漢神百貨周慶挑戰30.5億 周周抽十萬、頂級品牌獨家快閃
耶誕節前夕，百貨周年慶檔期來到精彩壓軸環節，漢神百貨周年慶將於11月20日至12月21日登場，好康包括「周周抽十萬」禮券活動，還有機會獲五星級飯店住宿券，業績目標上看30.5億元；南紡購物中心11月19日前展開「11th周年慶」第二波，優惠涵蓋指定店櫃滿2000元送300元等，A1館還有「哈利波特快閃店 霍格華茲新生季」限時登場，吸引大小朋友目光。中時新聞網 ・ 1 天前
自由行跟團遊都好康 信用卡折2千送行李箱
銀行聯手旅行社推出冬季旅遊優惠，不僅有旅程折扣還送行李箱(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
愛‧Sharing威尼斯城點燈 會員消費滿額送10倍點
以「威尼斯」為主題城市，統一集團聖誕樹今日正式點燈(圖/統一集團 提供)卡優新聞網 ・ 13 小時前
普發壹萬元 85℃加碼 11月份逢週五咖啡日 買2張寄杯卡抽壹萬
全民普發現金萬元放大術，85℃加碼跟進抽萬元。11月14日、21日、28日，逢週五咖啡日單筆購買2張(含)以上 […]獨家報導 ・ 1 天前
大樂透頭獎6.91億元花蓮一注獨得 連16期摃龜終結
根據台灣彩券公司公布的資訊，本期中獎號碼依序為：21、25、26、38、41、46，特別號為04。實際中獎結果與金額以台彩官網公告為準。這次頭獎得主幸運在花蓮市公園路1之5號1樓購得中獎彩券，也讓當地民眾與投注站業者興奮不已。隨著頭獎開出，市場也再度掀起對下一期大樂透的高...CTWANT ・ 19 小時前
大樂透頭獎「近5年來最高」！6.7億「1注獨得」開在花蓮
生活中心／綜合報導已連槓多期槓大樂透，頭獎獎金來到近5年新高，累積新台幣6.7億元，不少民眾趕在時間截止前赴彩券行試手氣，希望能受到財神爺眷顧。今（14）日稍早台彩開出第114000105期大樂透獎號，第一區獎號由小到大依序為獎號由小到大依序為「21、25、26、38、41、46，」，特別號為「04」。稍早傳出本期大樂透頭獎為1注獨得，位於花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。民視 ・ 19 小時前