台南的商圈耶誕精彩活動六日起陸續登場

台南的商圈耶誕活動六日起將陸續登場，經發局希望藉活動帶動商圈知名度，也帶來人潮和商機。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

進入溫馨十二月大街小巷妝點耶誕樹，各商圈也熱鬧起來，永康區大東橋商圈、南區鹽埕商圈、中西區海安商圈由六日起陸續推出耶誕活動，結合音樂、藝術、體驗、市集、點燈，藉節慶活動，期帶動商圈知名度，也帶來人潮和商機。

經發局說，為扶植商圈發展，今年共核定二十七個商圈計畫，投入輔導資源超過八百五十萬元，接續辦理超過二十八場次行銷活動。

經發局副局長蕭富仁指出，大東橋商圈「2025台南YA誕城Light Up Your Dream」六、七日於台南市立圖書館新總館及周邊道路登場，將以音樂、美食、文創、教育，點燃耶誕氛圍；六日晚上在市圖前有創意耶誕樹點燈及音樂表演、農特產品銀色市集。

大東橋商圈將出動耶誕雙層小巴士，結合耶誕老人、OPEN醬家族、好想兔、菜奇鴨、夜奇鴨及南市圖吉祥人偶蛙寶入場，點亮耶誕樹；還有ESG環保手作DIY、野餐派對等。

蕭富仁說，鹽埕商圈「台灣第一鹽，文化千燈季，十四日在南區鹽埕出張所旁登場，融合歷史、藝術、體驗、社區小旅行，可體驗曬鹽與挑鹽工序；白天有「鹽埕小旅行」，走訪鹽埕出張所、白雪社區與天后宮，深入巷弄探索職人文化與信仰故事，感受鹽鄉人文魅力。

晚間「點燈晚會」以環保竹材打造「金燈塔」，塔身燈籠佈滿在地商家名稱，寓意社區與產業如金字塔般層層堆疊、世代傳承；現場將聚集超過四十攤文創與美食市集。

海安觀光商圈二十、二十一日推出糖果森林海安耶誕日活動，集結超過上百個質感品牌市集攤位，提供耶誕樹讓民眾報名參加佈置，裝飾出不一樣的耶誕樹風貌，體驗糖果森林氛圍。

二十日下午四時有扮裝騎士引領在會場遊行發送糖果，將有一支海安商圈六米高的耶誕版嗨嗨老闆吉祥物陪伴大家，更多活動詳情，請至海安商圈FB查詢。

他表示，台南購物節活動持續到明年三月一日 ，只要在台南消費滿五十元就可獲得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、3C實用家電等好禮，還有月月抽八萬元、壓軸再抽現金八十八萬元等，到商圈消費掃攤位上的數位行銷券會產生序號，可登錄參加購物節抽獎。