台南的甜不是傳說！永康甜點節登場 解鎖幸福滋味

記者/李明真報導

由永康區公所、大東橋商圈觀光發展協會、思味行銷有限公司及台南市政府觀光旅遊局聯合主辦的「2026第六屆台南甜點節」，於今(115)年1月17、18日在台南市立圖書館新總館及周邊盛大登場。活動集結百家精選甜點、職人咖啡、文創手作及年味十足的特色市集，打造專屬台南的甜蜜饗宴。身為「全糖城市」市長的黃偉哲相當重視此活動，今日特別到場與民眾同歡，在浪漫春季一同品嚐台南最幸福的甜美滋味。市議員林燕祝、林冠維、楊中成都到場共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

圖為水果大福，甜點節現場有很多特色甜點，喜歡吃甜的民眾不要錯過 圖/臺南市政府

市長黃偉哲表示，非常高興在永康與大家相聚，歡迎各位來到一年一度、規模逐年更加盛大的台南甜點節。活動邁入第六屆，台南向來被稱為「全糖城市」，因此，在這裡辦甜點節可說再適合不過。今年也是第三次於永康區舉辦，本屆以「香味」為主題，帶領大家展開一場前所未有的「氣味城市漫遊」，現場更設有超過多個攤位，不論是甜點、農特產品、蔬果或年貨，都能一次購足；今天逛不夠，明天還能再來。他也邀請市民朋友走過、路過千萬別錯過這場一年一度的甜點盛會，無論情侶約會或闔家同遊，都能一起品嚐台南的甜蜜滋味。

黃偉哲指出，隨著時代轉變，許多糖廠華麗轉身成為觀光亮點，而製糖文化也延續發展為今日蓬勃的甜點產業。透過產業與文化的結合，成功打造「台南甜點節」，讓歷史、文化與美味在城市中交會。此外，他也特別感謝所有用心參與籌辦的單位與夥伴，讓大家能夠共同享受甜點、美食與城市進步的成果，並期待未來持續擴大規模，讓活動一年比一年更精彩。

永康區公所表示，此次台南甜點節活動，特別感謝市府對活動的大力支持，以及台南市立圖書館、大東橋商圈及思味市集等合作夥伴的積極參與，使這場甜點節更具規模與影響力，並期盼今年參與人潮能打破去(114)年甜點節13萬人次的驚人紀錄，讓活動紀錄再創新高，此外，此次活動也透過與喜憨兒社會福利基金會合作，共同打造主視覺設計，讓更多人能一起參與公益，溫暖社會的每一個角落，活動不僅為市民帶來多元的味蕾饗宴與節慶體驗，同時更讓大家齊心發揮愛心、響應善舉。

另外，隨著農曆新年即將來臨，永康區公所特別與南市府農業局搭配甜點節舉辦「好康市集」，提供在地農產品及優質年貨，滿足市民的採購需求，並為永康增添一抹新春喜氣。誠摯邀請大家來品味「呷甜甜好過年」，一起迎接美好的新春佳節。