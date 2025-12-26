台南盤點百部 無人機救災常態化

副總統蕭美琴26日出席歸仁沙崙智慧綠能科學城舉行的無人機救災展演。（曹婷婷攝）

台南7月遭受百年罕見丹娜絲颱風重創，災區電桿、路樹橫倒，致道路、電力及通訊中斷，增加救災難度；台南市政府26日宣布「無人機救災常態化」，啟動產官研三方合作，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，除消防局22部無人機，也與民間業者簽協定，未來一旦發布颱風警報或其他災難來襲，第一時間即刻啟動上百部無人機投入防救災。

極端氣候挑戰愈趨頻繁，台南市政府面對丹娜絲風災造成前所未見破壞，災後各方責難也不少，為此積極強化防災應變能量，26日於沙崙智慧綠能科學城展演防救災成果，包括結合中科院研發「無人機指管導控車」、「語音通信整合系統」、「臨時緊急通訊網」、「軍規耐候型移動照明桅桿」等，昨天包括桃園市、連江縣等縣市前來參訪，盼把這套模式推廣至全台。

廣告 廣告

副總統蕭美琴專程南下視察時表示，丹娜絲風災、花蓮馬太鞍溪等每次災難，都提醒著我們做得還不夠，台南結合產官學力量，針對已經發生及未來可能發生的問題，做更周全的準備，避免未來災害對國人帶來更大傷害。她說，城市以人為本，科技可以賦予更多溫度，人與科技結合，讓城市更具有韌性。

市長黃偉哲指出，無人機可成為前線救災的「千里眼」，能克服地形限制，執行災區搜尋、物資投送與通訊中繼等任務，展現高度機動性，尤其透過無人機結合AI、機器人及智慧操作技術，不僅大幅減輕人力負擔，更有效提升城市治理、災害防救與城鎮韌性的整體量能。

台南市災害防救辦公室表示，以這次丹娜絲風災為例，第一時間受限道路、電力、通訊中斷，確實有些災區情況未在第一時間被發現，未來透過可長時間高空偵蒐並回傳影像的無人機，精準掌握去何處救災；另也可透過繫留式無人機架設臨時通訊、照明，強化重大災害應變韌性。此外，無人機也能於災區放送廣播，即時安撫民心。