台南直飛日本沖繩正式啟航 黃偉哲開心迎接首批沖繩來台旅客





每週四、日台南直飛日本沖繩的航線今(25)日正式啟航！台南市長黃偉哲今日出席首航儀式，與許多貴賓及首航旅客齊聚一堂，迎接來自日本的遊客。黃偉哲盼望台南國際航空網藉著「台南-沖繩」與「台南-熊本」航線繼續串連，全面打開台南連結日本西南部的重要空中門戶。

黃偉哲表示，台南國際航線雙喜臨門，繼前日「台南-熊本」直航航線起飛後，今日「台南-沖繩」的航線也啟程，非常謝謝台灣虎航以及民航局的支持，排除萬難開闢這條航線，提供最好的服務給到訪旅客。但守成不易，未來希望台南市民不要捨近求遠，不論是要飛九州或是飛沖繩，都能選擇台南機場做為出發的機場，未來台南機場也會跟台灣虎航繼續配合，開闢更多航線，讓更多的國際旅客到訪台南，也讓台南市民出國更迅速便利。

廣告 廣告

觀旅局指出，「台南-沖繩」航線由台灣虎航於每週四、日飛航，預計將成為日本及國際旅客走進台南最便捷的空中入口。台南擁有百年廟宇、文化巷弄、世界級美食，以及充滿生活美感的老屋空間、咖啡館與創意市集，無論是文化深度旅行或悠閒慢旅，都能找到令人難忘的城市風景。隨著航線開通，旅客可更輕鬆抵達台南，誠摯邀請日本及全球旅客走進台南，用腳步、味蕾與心感受這座城市的魅力與溫度。

更多新聞推薦

● 南瀛草地音樂會12/27新營登場 本土天團玖壹壹壓軸演出