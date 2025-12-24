「台南直飛熊本」正式啟航 南台灣民眾去日本更方便

「台南—熊本」航線將為南部民眾帶來更多交通便利。（圖：南市府提供）

台南直飛日本熊本即日起每週二、五航線正式啟航！台南市政府與台灣虎航昨（23）日下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，市長黃偉哲表示，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓大台南約186萬市民，以及嘉義、北高雄地區民眾，都能就近從台南出入境前往日本，為南部民眾帶來更多交通便利。

黃偉哲指出，隨著台積電在日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來產業鏈交流將更加頻繁，加上台南本身是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來，感謝航空公司促成航線，強調航線開闢不易、維持更難，期盼台南—熊本及台南—沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。

廣告 廣告

黃偉哲表示，新航線將吸引更多旅客安排週末小旅行、深度文化體驗或美食巡禮，並帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長。緊接著在12月25日啟航的「台南—沖繩」航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結，打造更完整的日本西南部便捷旅遊網絡。

另外，為進一步提升國際旅客來台南的旅遊友善度，今年度與工業技術研究院攜手合作，於台南航空站、台南火車站、高鐵台南站等旅遊服務中心，導入「即時雙向多語翻譯系統」進行示範體驗，該系統可支援中文、英文、日文、韓文、越南文、泰文及西班牙文共7種語言，提供更貼心的旅遊諮詢服務。

（陳婉玲報導）