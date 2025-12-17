台南直飛「熊本、沖繩」兩新航點！12月底起航 市府：已準備好迎接日本旅客

由台灣虎航經營的台南直飛熊本、沖繩航線將在下週開航。 圖：翻攝自熊本觀光臉書

[Newtalk新聞] 台南機場往返日本熊本和沖繩的航線將分別在12月23日和25日開航！下週開始，每週都各有2班往返熊本和沖繩的航班，除了讓台南旅客出國更便利外，也將為台南帶來更多的日本旅客，而台南市也早已做好交通接駁、景點推薦和換匯服務等一系列迎接日本旅客的準備。

台南機場直飛日本的定期航班即將開航！23日起，由台灣虎航經營的台南直飛日本航線每週二、週五都會有往返日本熊本的航班；25日起往返沖繩的航班則是在每週四、週日開航，不僅讓南部地區的朋友往返日北旅遊更便利，也讓對台南古城文化有興趣的日本旅客不用再舟車勞頓，可直接從台南機場入境。

廣告 廣告

台南市觀光旅遊局表示，為迎接日本旅客，台南市特別針對溝通、接駁、景點推薦和外幣兌換等四大面向做好準備。溝通方面，除了在台南航空站旅遊服務中心安排具備日語服務能力的旅遊服務人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢外，台南市還針對計程車司機舉行「外語友善計程車教育訓練」，教授基本日文。

接駁和景點推薦方面，來自日本的旅客可在台南航空站旅遊服務中心拿取日文版的交通旅遊資訊圖卡懶人包，懶人包中包含詳細的公車路線資訊及搭乘指南，讓日本旅客能快速抵達市區。台灣觀光巴士也推出4條台南旅遊路線，只要4人以上就能預約，可享有專人專車的深度導覽服務。

此外，台灣銀行台南分行也計畫在台南直飛日本航線開航後，配合國際航班時間，派遣專人至台南航空站提供旅客換匯服務，讓日本旅客來到台南旅遊無負擔。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨揚老師》12生肖農曆11月運勢：猴寶寶吉星加持、狗寶寶八方財祿(下)

便宜機票限時搶購！長榮、華航「同時祭優惠」下殺73折

23日起台南航空站旅遊服務中心安排具備日語服務能力的旅遊服務人員。 圖：台南市政府／提供