台南省躬盃 地主再見保送奪冠

鼓山國小在第8局延長賽時，靠著省躬A隊投手暴傳，攻回本壘拿下超前分。（郭良傑攝）

省躬國小A隊在延長賽，靠著再見保送拿下致勝分，以4比3逆轉擊敗高雄市鼓山國小，球員欣喜若狂衝上投手丘。（郭良傑攝）

2025年台南市省躬盃軟式少棒錦標賽25隊經過5天的拚戰後，17日冠軍賽打出精彩延長PK戰，地主省躬國小A隊與高雄市鼓山國小鏖戰到第8局，雙方你來我往，最後省躬A隊靠著滿壘2出局再見保送，擠回逆轉分，以4比3擊敗鼓山國小，為地主留下冠軍，球員、教練、老師及家長欣喜若狂。

省躬國小總教練劉永松表示，冠軍賽前6局投手戰，0比0打到第7局延長賽，比的是球員抗壓力，哪一隊的失誤少、球員抗壓力強，誰就能拿下冠軍。兩隊都是小5、小6學生，棒球經歷都不長，雙方都沒有足夠的抗壓力，無法表現平日練習成果，投手也控球不穩，連連投出保送，野手失誤、暴傳。

這場比賽前6局，雙方都派王牌投手壓陣，一路掛零進入第7局延長賽，採取前一局末2棒站上1、2壘的突破僵局賽制，先攻的鼓山國小靠著省躬A隊投手不穩及一個高飛犧牲打，先打破僵局拿下2分。

退休後再到省躬國小執教5年的總教練劉永松，是大聯盟強投王建民啟蒙教練，在基層執教40多年，他看到省躬球員緊張到身體僵硬，投手投不進好球帶，頻頻保送，叫暫停安撫球員，他交代投手投進好球帶給對方打，結果是保送一分後，再三振打者收下第7局。

7局下落後2分的省躬A隊，1、2壘有人的情況下，郭智強打出1支2壘強勁滾地球，鼓山二壘手身體太僵硬，球直接火車過山洞直奔中右外野，省躬2名跑者衝回本壘追平，後面攻勢熄火，延長進第8局。

第8局上半，鼓山在1、2壘有人，採短打強迫進壘，省躬投手接到短打滾地球，直傳3壘暴傳，讓鼓山拿下超前分。

8局下省躬A反攻，1出局滿壘，打者打出強勁滾地被鼓山游擊手擋下，傳本壘擋下追平分，造成2出局後，後面1個敬遠保送，擠成滿壘，靠著鼓山投手控球不穩，連送2個保送，逆轉拿下冠軍。