台南真先知「粿仔王子」紅了！網求放薑 Toyz飲料店推「小王」新品跟風
男星范姜彥豐29日發文指控妻子粿粿婚內出軌，對象為王子（邱勝翊），震驚演藝圈與粉絲，然而3人名字成為網路搜尋熱門關鍵字，網友發現，事實上不是哪位藝人、網友先發現任何端倪，而是位於台南關廟區的一家小吃店；另外知名手搖飲品牌繼上回Andy老師、家寧事件推出「張家檸檬綠茶」，30日也緊跟時事，推出限定隱藏版。
范姜彥豐29日發文指控妻子粿粿婚內出軌，網友開始挖出過去節目片段，發現包括小S、Youtuber Hook等人早就看出端倪，不過現在傳出，台南市關廟區一家小吃店，才是真正的時空旅人。
網友在社群分享，台南市關廟區中央路上一家名為「粿仔王子」的小吃店，販售生粿、煎粿、鍋燒意麵、冬粉、雞絲，如今婚內出軌事件爆發，網友發現店名竟為涉事者名字，紛紛朝聖店家。
網友也在Google評論上寫道「正大光明吃粿讚」、「吃完變王子」、「下次路過一定吃」、「希望我吃了粿也會變跟王子一樣帥」，也有網友笑說買了要帶回去偷偷的吃，並詢問老闆有沒有放「薑」，直言「真預言家開的店」；不過也有網友點出，長輩若發現近期粿仔突然熱賣，應該「毫無頭緒」。
引起話題的包括知名手搖引品牌「拾汣茶屋」，上回Andy老師、家寧分手爆發財務糾紛，隨即推出「張家檸檬綠茶」；如今范姜彥豐、粿粿爆婚內出軌，昨（30）日推出限定隱藏版「小王秘蜜粿果綠」，指出「最會亂調的員工小王精心設計」、「簡直是全明星都在同一杯」，行銷手法再掀話題。
