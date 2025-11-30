台南真蛋黃區 平實推社宅1300戶所有權宅全面成交5字頭

【記者葉家銘／台南報導】國家住宅及都市更新中心27日於臺南市東區舉辦「平實安居A」社會住宅動土典禮，138戶住宅單元預計2028年竣工，總工程經費8億3,625萬元，由中央全額投資興建。「平實安居A」為國家住都中心在臺南市動土的第17處社宅，也是繼「新都安居A」、「平實安居B、C」後，於東區動土的第4處。而區段房市依據實登揭露，所有權宅已全面成交5字頭，屬於南市指標地段。

「平實安居A」位於臺南市東區平實八街與後甲三街街廓，屬第二期平實營區市地重劃區範圍。本案位於東光國小、復興國中學區，鄰近平實公園、南紡購物中心、國賓商圈及高雄榮總臺南分院，生活機能完善。聯外交通方面，基地車行10分鐘即可抵達臺南火車站及國道1號大灣交流道，未來可轉乘客運及雙線捷運於平實轉運站，通勤十分便利。

廣告 廣告

國家住都中心說明，「平實安居A」建築規模為地上12層、地下3層，共138戶居住單元，預計2028年竣工。社區採全齡友善的通用設計，照顧不同年齡及家庭型態的居住需求。一樓另附設店鋪空間，豐富在地商業機能；地面層留設大面積開放空間，以無圍牆的社區花園及樂活廣場，串聯鄰街平實公園，打造與周邊居民共享的開放綠帶與休憩空間。

國家住都中心表示，「平實安居A」所在的平實重劃區前身為平實營區及精忠三村，2011年起由臺南市政府與國防部合作辦理市地重劃。本區域因交通區位便利、鄰近主要商圈且綠資源充沛，為臺南近年備受矚目的整體開發計畫，被譽為「東臺南副都心」。該區域周邊亦有成功大學、臺南大學、崑山科技大學及南臺科技大學等大專院校，為滿足多元居住需求，國家住都中心於平實重劃區推動4處社宅，合計將提供1,363戶社宅。除今日動土的「平實安居A」外，B、C基地也於11月動土，另D基地也將於年底前緊接著啟動。

而針對區域房市發展，近期國城集團位於東區平實重劃區大樓預售案「國城寳實」出現逆風大賣，實登揭露從7月16日至10月10日累計成交222戶，每坪單價52.78-68.47萬元，成為整個南市少見高單價宅還賣得動個案，另地上權宅「清景麟夢公園」，今年出現多戶4字頭房價，無論地上權或所有權宅，均屬南市高價區。

國家住宅及都市更新中心27日於臺南市東區舉辦「平實安居A」社會住宅動土典禮，138戶住宅單元預計2028年竣工。住都中心提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

