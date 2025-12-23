台南知名服飾街假日一位難求 女「人肉占機車位」

不論是汽車或機車車位，只要有霸占行為，依法都可開罰500元。（圖／翻攝自Google Maps）





又發生人肉占位！台南服飾店林立的萬昌街，假日機車位一位難求，有女騎士好不容易找到空的車位，卻有一名女子站在上面就是不讓，雙方因此吵了起來。影片公開後，引發網路熱議。

過去曾經發生多起人肉占汽車位的糾紛，甚至鬧上新聞版面，這樣的做法依法可開罰500元，多年過去還是有人搞不清楚狀況。在台南服飾店林立的萬昌街，每到假日湧現逛街人潮，機車位一位難求，有女騎士好不容易找到空的車位，卻被一名女子站在上面霸占，影片曝光後，再度引發討論。

廣告 廣告

畫面中，女子明明沒有騎車，卻站在機車格上不肯讓位，還指著遠方表示朋友也要停車。女騎士無奈只好離開，另找車位，也見識到原來不只有人肉占汽車位，連機車位也有人這麼做。

影片在網路上流傳後，引發民眾熱議。

民眾：「跟她說，這樣不適合吧，如果她還是堅持的話，我可能就會離開，不會跟她硬碰硬。我覺得現在這個社會，這樣做風險滿高的。」

民眾：「通常我會禮貌性地問說，是不是在等車位，因為這種情況我們也有可能會碰到，大家互相禮讓啦，但這個方式真的比較不好，因為車子還沒來之前，就先占位子。」

其實不論是汽車或機車車位，只要有霸占行為，依法都可開罰500元。這起人肉占機車位的地點，就在台南火車站附近，知名的服飾街萬昌街，每逢假日逛街人潮湧現，停車位一位難求，也難怪好不容易空出來的停車格，卻被人霸占，讓任何想停車的民眾都難以接受。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

年底運勢翻紅！4生肖事業、財運同步起飛

實測逃生黃金時段 KD科定防焰建材成救命關鍵

勞工注意！職業工會黑名單曝光 勞保局籲：別再繳費

