台南知名牛肉湯店醬料罐「驚見大蟑螂」！業者致歉 衛生局勒令限期改善

有民眾在社群平台threads指出，自己在台南一家知名牛肉湯店用餐時，發現醬油中泡著一隻活蟑螂，衛生局派員稽查後已要求業者於12月22日前改善，業者也在網路上向消費者公開致歉，表示將會委託專業除蟲公司處理，並加強員工衛生訓練。

只把有蟑螂的醬料拿走 其餘未更換？

有民眾在社群平台threads指出，自己在台南一家知名牛肉湯店用餐時，發現醬油中泡著一隻活蟑螂，另一桌桌面還有蟑螂爬行，更令消費者不滿的是，店家當下僅將有蟑螂的醬油端走，其他位於醬料檯上的醬料、桌上的碗筷都完全沒有更換。

事件曝光後，台南市衛生局立即派員稽查，稽查結果顯示，店內「備用食材包覆保存」不符規定，已要求業者於12月22日前改善，否則將依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬至2億元。業者也向衛生局表示，未來結束營業後會將醬料放入冰箱覆蓋保存。

此外，牛肉湯店二代也在網路上向消費者公開致歉，表示將盡速進行全店消毒、委託專業除蟲公司處理，並加強員工衛生訓練，對此事件再次獻上最深的歉意。

