台南知名牛肉湯店「活蟑螂」泡醬油！業者致歉 衛生局出手了

台南知名牛肉湯店出現蟑螂在醬料桶掙扎畫面，引起網友熱議。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台南一間知名牛肉湯老店爆發食安問題，網友在社群平台上發文指出，台南知名牛肉湯店「附贈巨大活體蟑螂」，引發大批網友熱議，台南市衛生局接獲通報，今日立即派員前往稽查，強調若違規複查不合格，最高可依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元至2億元。

民眾在社群平台PO文，台南知名牛肉湯「附贈的巨大活體蟑螂」，店內的醬汁鐵桶竟有活生生的蟑螂在裡面掙扎，畫面令人作嘔，引起許多網友直言「看到直接吃不下」、「知名老店竟然變這樣？」

廣告 廣告

而該牛肉湯店二代老闆在貼文處回應「在此跟您說聲抱歉，對此件事我們深感抱歉與自責，也很希望能當面跟您致歉，我們會努力注意，拍謝。」並指出將全店消毒、聘請專業除蟲、加強整體人員衛生訓練。強「對於這種可怕的生物我們也是絕對不容牠的恣意妄為，很抱歉讓大家困擾了，再次獻上最深的歉意」。

台南市衛生局指出，牛肉湯店查核結果具商業登記，亦完成食品業者登錄，天花板與牆壁清潔度良好，食材均離地放置，層架、冰箱內部清潔度可，冷藏食品溫度符合規定，現場抽查食材皆未逾有效期限。僅有「備用食材包覆保存」未完全符合規定，已責令業者於12月22日前改善。

衛生局呼籲，食品業者應落實良好衛生規範，自主管理環境清潔、作業流程與食材保存，若發現任何異物事件，消費者可保留食物及現場照片，向相關單位反映。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「怎麼又是妳？」 文山警第三度攔阻巨款匯出 8旬婦險被騙4,800萬

破跨境盜版遊戲集團 刑事局：侵權軟體逾165萬套、市值高達40億元