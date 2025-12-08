台南知名牛肉湯爆活體巨蟑泡醬料桶！ 店家致歉、衛生局稽查

台南一間知名牛肉湯店近日被網友爆料「醬料桶裡出現巨大活體蟑螂」，貼文曝光後迅速引發熱議。台南市衛生局接獲通報後於今（8）日立即派員前往店家稽查，全面檢視環境衛生、食材保存及操作流程是否符合標準，並強調若複查仍未改善，依《食品安全衛生管理法》可重罰6萬元至2億元。

台南一間知名牛肉湯店近日被網友爆料「醬料桶裡出現巨大活體蟑螂」。（圖／中天新聞）

一名網友日前在Threads上發文表示，在台南牛肉湯附贈的巨大活體蟑螂，只見畫面中拍到店內放醬汁的鐵桶內，一隻巨大活蟑螂浸泡其中，另一張照片則拍到一旁桌面上放置筷子的桶子後方也有蟑螂在爬行，畫面相當驚悚。

廣告 廣告

事件曝光後，疑為店家第二代的業者在留言區道歉回覆，表示對這件事感到非常抱歉和自責，希望能和原PO當面致歉，並承諾將立即進行全店消毒、請專業除蟲公司處理，並加強整體人員衛生訓練。他強調，「對於這種可怕的生物我們也是絕對不容牠的恣意妄為，很抱歉讓大家困擾了。」

台南一間知名牛肉湯店近日被網友爆料「醬料桶裡出現巨大活體蟑螂」。（圖／翻攝自Threads）

對此，台南市衛生局副局長林碧芬表示，有關民眾反應食品業者之產品疑似有異物情事，恐有食品衛生安全疑慮一事，台南市政府衛生局已即刻派員稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

林碧芬指出，依據《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

台南一間知名牛肉湯店近日被網友爆料「醬料桶裡出現巨大活體蟑螂」。（圖／中天新聞）

根據稽查結果，衛生局說明，該店具備商業登記並完成食品業者登錄。現場查看天花板及牆壁清潔度佳、食材離地放置、層架清潔度、冰箱冷藏食品品溫符合規定、冰箱清潔度可、現場抽查食材無逾有效期限。限期改善項目為「備用食材包覆保存」，已責請業者於114年12月22日前完成改善。

台南一間知名牛肉湯店近日被網友爆料「醬料桶裡出現巨大活體蟑螂」。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

台南市長選戰分析 蔡正元：賴清德再不喜歡也得提名「她」

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯

出門整天未回家！台中南屯53歲男被同事發現陳屍轎車內