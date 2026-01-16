台南知名酒店Buffet吃到蟑螂腳？主廚稱「蝦腳」 業者回應了

台南市一家知名酒店的自助餐Buffet近日引發衛生糾紛，一對情侶在用餐過程中發現疑似蟑螂腳的異物，讓他們感到非常氣憤。對此，業者表示，後續將會進一步查明原因及嚴格把關食安，台南市衛生局獲悉後，已即刻派員稽查。

台南市一家知名酒店的自助餐Buffet近日引發顧客不滿，一對情侶在用餐過程中發現疑似蟑螂腳的異物，讓他們感到非常氣憤。（圖／翻攝自Threads @lexi1031_）

有民眾於社群平台Threads上發文，並指出事件發生在1月15日中午，當時每位顧客的午餐價格為1290元。有一對情侶在此餐廳用餐，其中女方在用餐過程中發現異物後，立即向服務人員反映，但等了一個小時才獲得主廚的解釋，主廚卻聲稱那是「蝦子腳而非蟑螂腳」，讓顧客感到非常不滿。

男方在Google上留下了一星負評，表示「把我們當王八蛋都是瞎子誒」，並強調對主廚的說法無法接受。隨後，酒店副理承諾免除他們的餐費，並將該異物送驗以查明真相。對於此事件，台南市衛生局已經介入，派員稽查該酒店的食材保存及作業環境，若發現問題將要求業者限期改善，並可能依據食品安全衛生管理法處以罰款。

男方在Google上留下了一星負評，表示「把我們當王八蛋都是瞎子誒」，並強調對主廚的說法無法接受 。（圖／翻攝自Threads @lexi1031_）

業者隨後表示將會進一步查明事件原因，並加強食品安全的檢查。台南市衛生局也已派員前往餐廳進行稽查，檢查作業環境及食材保存情況。若發現任何違規情況，將依據食品安全衛生管理法予以處罰。

事件在社交媒體上引發熱議，網友們對於主廚的說法表示質疑，並對餐廳的衛生狀況表示擔憂。業者黃佳音也表示將檢討與消費者之間的誤會，並承諾未來將更嚴格把關食材處理過程，以維護顧客的食品安全。

