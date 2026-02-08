台南知名飯店初二「一晚4萬5」！網喊：不如出國 業者解釋了 五星戰區過年行情一覽
農曆新年將至，不少民眾計畫前往美食之都台南走春，但近日國旅房價再度引發網路熱議。有網友在訂房平台發現，知名親子飯店「和逸飯店·台南西門館」在初二至初四期間，一晚房價竟高達4萬5千元。截圖曝光後，引發大批網友感嘆「出國算了，爛國旅！」
房價劇烈跳動 17坪套房單價飆高
根據網友PO出的截圖，預訂2月18日（初二）入住、隔日退房，房價顯示為 4萬5千元。實際查看官網，該高價房型為擁有獨立客廳、面積約17.5坪的套房空間；然而飯店當天並非全數皆為高價，亦有約1萬2千元的小型房型可供選擇。
有趣的是，房價波動猶如股市，實際測試發現，同房型在6日晚間報價4萬4千元，到了7日上午降至3萬8千元，下午甚至一度出現1萬2千元的波動，漲跌幅高達3至7倍。
飯店業互比 台南「五星級戰區」過年行情一覽
在台南市中心幾家大型飯店相比，初二入住雙人房型（含早餐）的價格落差不小，煙波大飯店約1萬8千元，台南晶英酒店約2萬7800元，和逸飯店西門館最高4萬5千元。
業者與市府回應：未超過「備查房價」
面對外界質疑，和逸飯店發出聲明澄清，網友提供的截圖並未完整顯示「房型資訊」。業者強調，房價會依照房間設備、空間大小而有所落差，且過年期間因服務業薪資加給與營運成本大幅提升，價格調整皆經過審慎考量，並無違規情事。
台南市觀光旅遊局專員雅珍也對此表示，經查核該業者的售價，並未超過向政府報備的「備查房價」。市府強調，過年旅宿需求高峰，業者在合法範圍內調整房價屬於市場機制，並無違法超收。
民眾心聲：寧可找民宿或出國
儘管合法，但高昂的價格仍讓許多消費者難以買單，不少民眾直言「市區住一晚要4萬多真的太貴了，同樣的錢我選擇出國去玩，可能還比較便宜。」也有網友認為「與其住飯店，不如找民宿就好，只要睡覺空間乾淨整潔就行。」過年國旅的「高貴」現象，顯然已成為每年春節不變的爭議焦點。
