台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。
警方今（23）日上午9時45分接獲通報，安明路與科技公園大道路口發生多車追撞事故。經初步調查，45歲許姓男子駕駛砂石車沿安明路南往北外側車道行駛時，疑因煞車不及導致車輛失控，追撞前方停等紅燈的3輛車，包括一輛機車、一輛自小客車及一輛營業用大貨車。
事故發生時，砂石車重心不穩向右側翻覆，車上載運的砂石傾瀉在地。更嚴重的是，砂石車的車斗壓到前方的機車，導致41歲的吳姓機車騎士慘摔在地，造成後背及四肢多處擦挫傷。所幸吳男意識清楚，被緊急送往永康奇美醫院進行治療，無生命危險。
警方指出，除了吳姓機車騎士受傷外，其他三車的駕駛，包括46歲的自小客車駕駛陳姓女子及47歲駕駛營業用大貨車的陳姓男子，以及肇事砂石車駕駛許男均未受傷。警方對4位駕駛進行酒測，結果均為0。詳細肇事原因仍有待進一步釐清。
