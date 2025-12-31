台南砍人案！男疑要不到工程 持刀追砍業主釀「頭肩濺血」

台南仁德區發生一起砍人案，一名男子因工程糾紛持刀追砍業主，事發後嫌犯逃逸，警方正在全力追查中。（圖／TVBS）

台南仁德區發生一起砍人案！一名嫌犯疑似要不到工程能做，與一名業主在電話中爆發口角，沒想到，趁著對方開車到自己住家外時，他持刀衝出門外追砍數十刀，業主頭部、肩膀至少各中一刀緊急送醫治療。

救護車迅速抵達案發現場，現場已有大批警力維持秩序，同時吸引不少民眾圍觀。受傷的陳姓業主頭部已包紮紗布，肩膀也進行初步包紮，被緊急送上救護車送往醫院進行治療。醫護人員在現場安撫傷者，叮囑他不要緊張，保持冷靜。

警方到達現場時，肇事嫌犯已經逃離。隔天早晨，警方返回事發地點進行調查，地板上仍清晰可見大片血跡，顯示衝突的激烈程度。附近民眾目睹了整起事件，表示看到一台車停下後，有人下車，嫌犯隨即拿刀砍人。另一位目擊者描述現場有3到4部警車，救護車停在大門口，一個人不停流血，被送往醫院救治。

救護車迅速抵達案發現場，送往醫院進行治療。（圖／TVBS）

這起事件發生在30日晚上6點多，地點位於台南市仁德區一處民宅門口。根據了解，楊姓嫌犯向認識的62歲陳姓工程業者討工作，雙方在電話交談中爆發口角。當陳姓業者與朋友來到嫌犯住家外時，楊姓嫌犯一怒之下持刀衝出，追砍數十刀，造成陳姓業者頭部撕裂傷及肩膀穿刺傷。

雖然傷者暫時脫離危險，但嫌犯目前仍下落不明。從嫌犯的社群媒體可以看出，他經常發布與工作相關的影片。雖然雙方原本認識，卻因工作問題爆發嚴重衝突。傷者家屬希望警方能盡快找到嫌犯，以伸張正義。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

