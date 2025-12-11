台南社區樹木被修成「一根木頭」 環境志工批太粗暴

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境志工莊勝凱日前行經東區東寧路及林森路二段的社區，發現社區的樹木被修成光禿禿，還有的被修剪成一根木頭，覺得難看死了。他批評施工單位修樹太粗暴，毫無章法，這種亂修一通的修剪樹木行為，不僅不尊重生命，也是最糟糕的環境教育。

南市工務局表示，經查這兩地的樹木，並非市府所管轄的行道樹，應該是社區自己管理的樹木。現今市府修剪行道樹有一定的規範，不會像這樣修剪。相關單位要修剪樹木也可參考市府的規範，避免爭議，也不會影響樹木生長及抗風結構。

廣告 廣告

莊勝凱說，這兩地樹木亂修一通，地點分別為東區東寧路192巷35弄巷內，另一處則為東區林森路二段192巷24弄63號巷道內。估計一共有數十棵樹木遭不當修剪，樹木一直默默為人類居住的城市吸收二氧化碳，排出氧氣，減緩水泥城市的熱島效應，並調節城市微氣候環境，不解為何要這麼粗暴對待樹木？

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

