台南社區齊聚「鬥熱鬧」 年度成果展呈現幸福城市熱情與溫度





台南市政府社會局今（9）日上午在水交社文化園區舉辦「來阮社區鬥熱鬧－114年社區福利服務成果嘉年華」，邀集全市各區社區發展協會與社福團體共展年度成果，現場透過互動體驗、手作DIY、展演、市集等多元活動，讓市民看見各社區在地特色與文化力。市長黃偉哲到場向所有社區夥伴與志工致謝，肯定大家長期投入社區營造與福利服務，強調市府將持續支持社區發展，讓台南成為更幸福宜居的城市，並頒獎表揚榮獲衛福部114年度「社區發展工作金卓越績優社區」的7個團隊。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，「社區福利服務成果嘉年華」不僅是年度盛會，更是各社區相互觀摩、交流與學習的重要平台。他指出，台南社區近年在全國性評比中屢屢脫穎而出，展現出各社區扎實推動福利服務與居民參與。未來若本市社區代表參加全國性競賽並獲得優異成績，市府將加碼獎勵，希望以實際行動鼓勵更多人加入社區服務行列。

黃偉哲強調，社區不只是平時推動福利與關懷的據點，更是在災害發生時的重要力量。他舉例指出，無論是地震或颱風，台南市各地社區皆能在第一時間動員應變、互相支援，讓居民生活得以在最短時間內恢復，這正是社區韌性的最佳展現。

今年台南市共有7個社區榮獲衛生福利部肯定，分別為獲銅質卓越獎的善化區溪美社區、獲卓越獎的關廟區東勢社區與南區大恩社區、獲績效優等獎的新化區東榮社區與學甲區新榮社區，以及獲績效甲等獎的北區華德社區與新市區社內社區，堪稱「大滿貫」的亮眼成果。

社會局長郭乃文表示，透過嘉年華活動，不僅可展現多年來社區在推動福利服務的成果，也打造一個促進人際互動與情感交流的溫馨場域。居民藉由體驗與分享活動，更能了解社區資源，提升在面對生活挑戰時尋求協助的信心與能力。社區之間的交流與學習，也進一步凝聚群體力量，吸引更多人投入社區服務，共同營造充滿愛與支持的城市網絡。

社會局指出，本次活動共有30個社區及12個社會局單位與民間社福團體參與，內容豐富多元。由關廟區東勢社區的宋江陣氣勢磅礡揭開序幕，現場掌聲不斷。各社區團體輪番登台表演，展現地方文化與社區活力；展區則規劃社區成果展示、福利政策宣導、在地產業展售、手工藝創作、闖關遊戲及DIY體驗等，讓民眾親身感受台南社區的創意與生命力，呈現幸福城市的熱情與溫度。

更多新聞推薦

● 東北季風與颱風外圍環流共伴效應 新北呼籲勿上山及水域活動