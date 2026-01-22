台南社宅指標「宜居小東」反應熱烈 3150人申請搶租376戶 黃偉哲親臨開箱盼讓民眾盡快入住

記者許旗成/台南報導

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」已於今(115)年1月12日截止受理申請，預計6月起陸續入住，本次招租戶數共376戶，累計申請案件高達3,150件，招租反應相當熱烈。為確保工程品質與後續入住安全，市長黃偉哲今(22)日偕同副秘書長林榮川及設計建築師林洲民，親赴社宅現地進行「開箱」現勘，實地巡視建築細部與公共空間配置情形。

「宜居小東」社宅的外觀

市長黃偉哲表示，「宜居小東」社宅位在小東路地下道旁，除坐落在台南公園的正對面，距離台南火車站、成功大學及成大醫院都非常近，地理環境便利性首屈一指，而且工程設計及施工品質也都最好，許多民眾已迫不及待想搬進來。

黃偉哲說，台南的社宅政策從賴清德總統擔任市長時開始規劃，前後任市長一棒接一棒，一步一步的完成，現在已經進入完工收成期。感謝中央與地方攜手合作，打造符合居住正義的社會住宅政策，在市府各局處努力下，一步步讓台南的社宅變得更完善，讓台南更宜居。此外，政府也推出包租代管及租金補貼等政策，幫助民眾降低租屋的負擔，相信定能提供國人更好的居住品質。

都發局表示，「宜居小東」為市府興辦的第3座社會住宅，屬市府自辦興建之公共工程，基地鄰近台南火車站與成功大學校區，西側緊鄰台南公園，兼具交通便利、學區資源與優質休憩環境，可謂市中心精華區中的社會住宅。此外，本案配合中央婚育家庭租屋協助政策，特別推出「婚育戶保障10%」方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭，打造更友善的居住環境。

市府副秘書長兼都發局代理局長林榮川指出，「宜居小東」自規劃興辦以來即獲得市民高度關注，是台南社宅推動歷程中的重要指標案件。全案在建築與空間規劃上兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。

都發局補充說明，「宜居小東」已於今年1月12日截止受理申請，預計於115年6月起陸續入住，目前已進入資格審查階段，後續將依序辦理通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等相關作業，提醒申請民眾務必留意市府公告及通知訊息。如有相關疑問，歡迎洽詢都市發展局都市住宅科（06-390-1347）。

都發局也強調，市府近年持續以穩健步伐推動社宅建設與營運，從規劃、興建到入住管理，逐步累積經驗並擴大供給量能。未來將持續打造安全、可負擔且具品質的居住選擇，讓社宅政策持續前進，照顧更多有居住需求的市民。

今日的「宜居小東」社宅開箱暨視察，黃市長逐一視察各房型的的內部空間，對於社宅的公共空間也細心的檢查，並指示都發局要儘快辦理抽籤作業，讓市民快點入住。市議員周嘉韋、沈震東、Ingay Tali穎艾達利、陳怡珍，立委林俊憲、陳亭妃服務處代表，以及各市議員服務處代表都出席關心，顯見各界對「宜居小東」社宅的重視與期待。