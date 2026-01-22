台南社宅「宜居小東」6月起入住 逾3100人搶租

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市北區社會住宅「宜居小東」鄰近台南火車站，地理位置佳，招租376戶，逾3100人申請搶租，台南市長黃偉哲今天視察「開箱」，預定6月起入住。

黃偉哲今天視察社宅「宜居小東」建築細部與公共空間配置，他表示，「宜居小東」位於小東路地下道旁，對面是台南公園，鄰近台南火車站、成功大學及成大醫院，地理環境和便利性首屈一指，許多人迫不及待想搬進來。

市府說明，「宜居小東」是市府興辦第3座社會住宅，兼具交通便利、學區資源和優質休憩環境，堪稱是市中心精華區社會住宅，規劃興辦後獲得高度關注，也是台南社宅重要指標案件。

廣告 廣告

「宜居小東」社宅兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由南市府交通局委外經營，結合托育、長照和生活服務機能。

「宜居小東」社宅目前進入資格審查階段，後續將依序辦理通知補正資料、評點和抽籤、看屋選屋及簽約等作業。（編輯：張銘坤）1150122