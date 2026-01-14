台南社會局員工被抓包！暗槓 5407 萬補助金 長照款全被他吃光

（記者張芸瑄／台南報導）台南市政府社會局長照管理中心爆發大規模貪瀆案，台南地檢署日前宣布偵結，認定約用人員陳姓男子與兩名醫材業者串謀，5 年間以不實文書向市府詐領長照補助高達 5407 萬元，涉犯《貪污治罪條例》等多項罪名，全案已有三人遭提起公訴。

利用制度缺口 假單據成「提款機」

檢方調查指出，本案由派駐法務部廉政署南部地區調查組的檢察官許華偉指揮偵辦。陳男任職於社會局長照中心，負責輔具補助與居家無障礙改善等業務，熟知衛福部資訊平台與市府會計系統間尚未完全連結，也缺乏跨系統查核機制。

廣告 廣告

掌握這項漏洞後，陳男自 2020 年 8 月起與羅姓、黃姓醫材商勾結，偽造購買日期、受補助者、品項與金額等資料，再以不實憑證向市府請領補助款。檢方統計，五年間詐領金額累積至 5407 萬 3174 元，其中陳男分得近 5000 萬，羅男、黃男分食約 450 萬元。

圖／台南市政府社會局長照管理中心爆發大規模貪瀆案。（翻攝 Google maps）

多項重罪起訴 名下資產遭大規模查扣

檢方認為三人明確涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務詐取財物罪，並涉及行使不實文書、業務登載不實及商業會計法相關罪責。為追討不法所得，檢方已查扣陳男名下現金 110 萬元與帳戶存款逾 2924 萬元，合計 3034 萬餘元，專款返還台南市政府；法院並裁准扣押其名下房地價值約 1131 萬元及相關金融資產，後續將依價值認定並聲請沒收。

詐領長照資源 檢方斥：侵害弱勢權益

檢方痛斥，本案侵占的原為身心失能與弱勢族群的重要長照資源，犯行持續多年、金額龐大，對社會信賴與被照顧者權益造成嚴重傷害。量刑意見指出，陳、黃二人於偵訊時認罪並部分返還所得，羅男僅承認部分行為，檢方建請法院依各自犯罪態度與情節量處相當之刑。

市府：零容忍貪瀆 全案移送後追查不斷

台南市衛生局表示，長照中心於 2025 年 5 月透過內控機制發現異常後立即通報政風與廉政單位，涉案人員也第一時間被調離職務。7 月 1 日長照業務改隸衛生局後，該局持續追蹤與配合偵查，並已依法解聘涉案員工。

衛生局強調，將秉持「零容忍」原則，除全面配合司法調查外，也已委請律師啟動求償程序，追討不法利益，確保任何人不得因貪瀆而保留非法所得。

更多引新聞報導

健身妹手機忘收！性愛片「遭色龜偷傳」自己手機欣賞 惡行遭抓包

范姜彥豐爆婚變前沉迷德撲 玩家曝：一晚輸贏上萬起跳

