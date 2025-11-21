台南神祕富豪「捧1.39億現金」買豪宅 2次購屋皆零貸款！一次付清包層

台南豪宅「THE KING」16樓戶，今年7月以總價8500萬成交，且買家在無貸款下，以現金購入。（本刊資料照）

全台房市買氣降溫，不過仍有購屋潮。台南豪宅「THE KING」16樓戶，今年7月以總價8500萬成交，且買家在無貸款下，以現金購入。據了解，該買家偏好現金買房，且都是「一次付清」，財力相當雄厚。

根據《聯合新聞網》報導，台南一名富豪今年7月，低調以總價8500萬買下豪宅「THE KING」16樓戶，扣除2個車位，換算成交單價約50.6萬元。據資料顯示，該名富豪去年9月以5,374萬，買下16樓另外一戶，一樣沒貸款，合計共砸下1.39億現金包層。

廣告 廣告

據了解，該神祕富人偏好現金買屋，2次購屋都是以現金「一次付清」購入。上曜建設銷售人員透露，買家為鐵粉，但不便曝光身分。

事實上，THE KING位於台南中西區湖美生活圈，擁有台江國家公園永久景觀，近千坪基地，是台南目前市場唯一的大坪數豪宅。社區擁有 3,000 坪專屬空間，包含藝術級挑高大廳、鐵板燒宴會廳，以及室內高爾夫AI 揮桿區、KTV等高級公設，且可聘請主廚到府料理。

更多鏡週刊報導

哈佛前校長愛上中共高官女！找淫魔富豪當戀愛導師「討論上床機率」 醜聞全洩《紐約時報》急切割

中國大哥在泰監獄當VIP！天價女模直送「做到一半」被逮 密室滿地用過保險套

「讓大家看叫我墮胎的渣男」 高雄妹被分手崩潰喊公開性愛片！他嚇死緊急報警