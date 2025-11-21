台南神秘富豪出手！ 1.39億「現金包層」地標宅





全台房市買氣降溫，但豪宅市場卻越冷越有人捧現金進場。繼台北指標豪宅「陶朱隱園」17 樓以 11.1億元成交震撼市場後，台南地標豪宅「THE KING」也爆出驚人買盤，一名低調富豪在一年內兩度出手，以近1.39 億元全現金、不貸款，直接包下16樓的相鄰兩戶、共約 295坪豪宅含車位，再度引爆房市話題。

「THE KING」位於中西區湖美生活圈，坐擁台江國家公園永久景觀，近千坪基地打造 29 層地標住宅，是台南目前市場唯一的大坪數豪宅，被視為「能買到就是收藏品」。

去年9月，社區16樓有一戶118.3 坪含車位，以總價5374 萬成交；而如今，根據最新實價登錄揭露，今年7月，同樓層的另一戶176.8坪以總價8500 萬成交，若扣除兩個車位的面積及價格，換算成交單價約50.6萬元。

根據了解，這兩次交易共約1.39億元，皆由同一富豪出手，而且以現金「一次付清」，顯見實力相當驚人。記者詢問建商證實，買家確為台南本地富豪，為人相當低調，不便曝光身份。

上曜建設內部人員透露，這兩筆交易確實是住戶「一買再買」，屬於鐵粉強力回購。她表示，「THE KING」受到高資產族群青睞的主因包含坪數大、正對台江國家公園的永久景觀、還有五合一的國際級耐震工法，是台南第一座全棟SRC鋼骨結構與超高樓景觀雙優勢的豪宅，符合富人置產在意的地段、安全、景觀等考量。

豪宅越冷越買？專家：富人正把錢從美債搬回台灣

值得注意的是，這波「現金包樓潮」已有蠢蠢欲動的跡象，根據上曜集團董事長張祐銘透露，央行連番打炒房、限貸，使整體房市趨冷，但真正影響高端客層的不是沒錢，而是觀望情緒。

張祐銘指出，過去兩年高資產族群普遍把資金放進美債領息，如今因美債進入降息循環，資金正在重新調整，「富人的錢開始回來了，下一個避風港就是稀缺性住宅。」 而在不動產市場中，精華區的地標豪宅由於供給稀少、產品獨特、具收藏、保值性，是富人在景氣紛亂時進行「資產停泊」的首選標的，未來將是佈局好時機。

全向科技房產中心總監陳傑鳴也有類似看法，他表示高資產族購屋動機十分務實，隨著目前市場動盪，尋找具自用、保值性與不可複製性的豪宅自然成為首選。以台南而言，大坪數豪宅的供給極度稀少，要再找到千坪基地打造大坪數產品相當困難，因此精華區豪宅反而呈現「越冷越買」的現象。豪宅客層比起房價波動，更重視地段稀缺性、隱私性、社區品質與家族長期使用機能。他強調，高資產族群的需求並未因打炒房或市場量縮而減弱，在資金充沛與供給稀缺的前提下，精華區大坪數豪宅仍具備緩步上行條件，未來仍會持續吸引具實際需求的買方。

