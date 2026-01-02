台南神轎維修「送回來變全新中國製」廟方傻眼 檢警追回百年真品

警方追回差點被掉包的百年神轎。讀者提供



太離譜！台南鹽水的廣濟宮祀池府王爺，守護地方，庇佑居民百年，去年將廟中百年神轎送往桃園某間文創工作室檢修，沒想到去年底取回神轎後，竟然發現神轎是全新的，而且疑似是「中國製」，廟方傻眼立刻報警，檢警介入調查後，也追回原本的百年真品，並將偵辦結果依法函送。

根據《中央社》報導指出，廣濟宮廟方去年9月接受信徒建議，將廟中百年神轎送往桃園某間文創工作室檢修，去年12月25日耶誕節收到檢修後神轎，廟方越看越覺得不對勁，送回的神轎看似全新品，疑出自中國廠家之手，立刻報警。

台南市政府警察局新營分局接獲報案後，結合桃園警局大溪分局警力，向台南地方法院申請搜索票，於去年12月31日成功追回原神轎，神轎目前由鹽水分駐所妥善保管。新營分局將持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果，依法函送。

警方也呼籲民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託進行維修時，除慎選廠商外，應保留完整契約、照片及交付紀錄，以保障自身權益。

