台南福麥資本額不到2000萬 搖身變成軍火採購商
資本額不到2000萬的台南福麥國際室內裝修公司，得標國防部5.9億元炸藥採購案，現任負責人李文慶昨未出面說明，這家公司非常低調，地方評價不錯。台南市工務局指出，福麥公司2013年至2015年間，在台南承攬公園修繕等小型工程，皆依政府採購法辦理，2016年之後再無承攬市府工程。
據了解，福麥公司在賴清德總統擔任台南市長任內，承攬市府修繕案件共38件，工程經費從10多萬至130多萬元不等。
國民黨台南市議員蔡宗豪質疑，福麥現在搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，外界難道不會懷疑，「台南親友團」跟著賴總統一路高升？若涉及圖利或不法輸送，台南地檢署應主動調查，國防部不應僅以營業項目作為回應，應全面公開相關審查資料，接受檢驗。
福麥國際室內裝修公司原名「福麥國際有限公司」，2005年核准設立，原負責人李淑玲，登記在台南市南區健康路二段，2019年10月，負責人改為李文慶，2020年，李家人買下中西區和真街現址並搬遷；和真街地址還登記福麥建設開發公司、天麗行館公司，負責人都是李淑玲，地方證實兩人為親戚。
記者昨天前往天麗行館，外觀四層樓，一至三樓為旅館，福麥的辦公室設於樓上。
一名員工說，老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；當地西和里長廖昇英說，老闆待人處事善良，跟里內互動很好，生意應做得不錯。台南的裝潢同行說，對福麥小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，但「不是很大的公司」。
一名地方人士說，李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館，為人和善，李家人也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一。
