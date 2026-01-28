台南私幼逾10童遭虐 教保員推頭、強餵 教育局重罰、終身不得任教

台南市教育局對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，並認定終身不得聘任為教保服務人員；陳姓助理教保員裁處6萬元罰鍰，並管制任教1年。兩人姓名與機構名稱均同步公告於「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。（教育局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市某私幼去年9月驚傳劉姓教保員在教學與照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至出現強迫餵食、導致幼兒心生恐懼，另位陳姓助理教保員協助帶班也曾多次對幼兒施以不當管教，總計10多名幼童受害。台南市教育局除對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，並認定終身不得聘任為教保服務人員；陳姓助理教保員則裁處6萬元罰鍰，並管制任教1年。

教育局指出，針對安南區某私幼發生教保服務人員對幼兒不當管教及體罰事件，經召開「教保相關人員違法事件認定委員會」審議後，確認相關人員違法情節重大，依法對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰、認定其終身不得聘任為教保服務人員，搭班陳姓助理教保員裁處6萬元罰鍰，並管制任教1年，兩人姓名與機構名稱均同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。

廣告 廣告

教育局說明，當初一接獲此案通報，立即依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》啟動調查，並到園調閱監視器影像進行查核。經調查發現，劉姓教保員在教學與照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至出現強迫餵食、導致幼兒心生恐懼，已逾越一般社會通念可接受之範圍，委員會據此認定劉員行為屬情節重大之體罰與不當對待，依《教保服務人員條例》第12條及第40條規定，予以重罰並終身管制。

教育局表示，認定委員會認另名陳姓教保員雖非班級主要教學者，但卻在協助帶班期間，也多次對幼兒施以不當管教，據此決議認定其屬情節重大不當管教，依同條例裁處罰鍰6萬元，並管制1年不得聘任為教保服務人員，同時要求其參加相關輔導研習課程。

此外，針對該幼兒園負責人未善盡管理督導責任，導致園內發生嚴重不當管教事件，教育局也依同條例第46條規定，對負責人6萬元罰鍰，並命其限期改善。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

NBA》勇士添傷兵又吞敗 快艇險勝湖人

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事

談詩玲不服輸 打臉酒店大亨尪