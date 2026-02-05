台南移民署偕同南市調處 擴大新住民防治宣導

移民署呼籲年節即將到來，一同建立反毒及反詐騙防範意識。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

鑑於近期新興毒品猖獗、詐騙手法不斷翻新，為強化新住民防範意識、遠離犯罪侵害，移民署臺南市第一服務站特邀法務部南市調處組長為新住民進行反毒、反詐宣導，引用實際案例說明犯罪手法及相關法規，協助新住民建立法治與防範觀念，遠離犯罪、安心在台生活。

鄭卓翰蒞表示，現行常見詐騙手法包括假投資、假交友、假冒公務機關來電及利用AI變臉技術冒充親友視訊借錢等，新住民朋友在台可能缺乏查證手段，可能心急協助親友致陷入錯誤，呼籲新住民朋友若遇上類似詐騙，應冷靜查證先掛斷電話，循線與親友本人或相關單位查證，避免落入詐騙圈套。

另外，近年新興毒品常偽裝成零食、飲料或在電子煙中，呼籲新住民提高警覺，現行販毒、詐騙等不法集團也常利用移工圈延伸不法網絡，利用新住民語言不通、同鄉情誼緊密等特點，發展共犯或下手對象，甚至會以「輕鬆打工賺外快」等名義吸收外籍人士，致新住民誤觸法網，呼籲新住民朋友除自身提高警覺外，察覺親友異狀也應予以警示，切勿因一時好奇或誤信他人而觸法。

移民署南市第一服務站主任林志鴻強調，新住民朋友在台適應語言與融入生活期間，較容易成為犯罪集團鎖定的對象，農曆春節將近，返鄉團聚與採買活動頻繁，更是毒品及詐騙案件容易發生的時期，期透過跨機關合作宣導幫助新住民朋友提升自我保護能力。