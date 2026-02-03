台南空品提升與永續發展成果雙獲肯定 黃偉哲盼公私協力持續精進
台南市在空氣品質改善與永續治理上再獲中央與專業機構肯定。南市環保局以「亮麗晴空 空氣品質提升計畫」，榮獲國發會「114年國家永續發展獎（政府機關類）」。同時，台南市永續發展目標自願檢視報告（VLR）也再度拿下「2025台灣企業永續獎—永續報告」白金級。台南市長黃偉哲今(3)日於市政會議肯定市府團隊的努力，並指出這些獎項成果，代表台南在永續治理與城市品質上，持續交出具體成績。
黃偉哲表示，空氣品質與市民健康息息相關，「亮麗晴空計畫」能獲得國家級肯定，關鍵在於長期、系統性推動減污策略，並整合跨局處資源，落實治理。改善空品不是短期工程，而是需要持續監測、精準治理與公私協力，在既有基礎上持續精進。
環保局說明，「亮麗晴空計畫」整合21個局處共同推動，是全國唯一同時在PM2.5與臭氧兩項指標均明顯改善的城市。與103年相比，PM2.5年平均濃度由30.2微克／立方公尺降至15.6微克，改善幅度近五成，空氣品質良好日數比例也連續3年突破九成。相關作為包括大規模汰換燃煤鍋爐、導入AI智慧交控系統，以及首創「噪音、排氣雙檢」制度，逐步建立精準減污的治理模式。
此外，台南市永續發展目標自願檢視報告（VLR）連續三年獲得台灣企業永續獎白金級肯定，為六都唯一達成此成就的城市。該報告整合21個局處、對應17項永續發展目標，完整呈現市府在環境、社會與治理面的施政進展，展現跨局處合作與制度化推動永續的能力。
