南部中心／林俊明、洪明生、莊舒婷 台南屏東報導

台南永康一處空地，非法堆置廢棄物，4日中午發生大火，濃煙密布，火勢猛烈，不僅延燒一旁的廠房，就連路邊停放的汽車也被燒毀，環保局立即採樣，監控空氣品質，若違規，最高可處新臺幣500萬元罰鍰；另外，在屏東麟洛也有一處空地堆置太空包，不明原因起火燃燒，也是濃煙直竄天際。

台南空地堆廢棄物離奇起火! 環保局查違規最高罰500萬

汽車停放在路邊慘遭波及，整輛車被燒得焦黑。（圖／民視新聞）橘紅色的熊熊大火不斷燃燒，黑煙直竄天際，只見整面空地幾乎陷入火海。火勢不斷蔓延，不只波及停放路邊的轎車，一旁廠房也跟著遭殃，消防人員到場灑水滅火，車主接獲消息趕來，但愛車早已面目全非。遭波及車主vs.記者：「警察警察局打給我的啊，他怎麼跟你說，說這件火燒叫我來開啊，我來就已經燒起來了。」

廣告 廣告

事發就在台南永康區一處堆放廢棄物的空地，4日中午約12點半突然起火燃燒，消防局出動27車57人，也派出無人機，廢棄物燃燒面積約300平方公尺，路邊兩輛汽車被燒得焦黑，一旁廠房和內部兩輛汽車也被波及，火勢約在一個小時後撲滅所幸沒有人受傷。台南消防消防局第五大隊大隊長陳坤宗：「全面的那個堆積塑膠的廢料那全面燃燒，有一面這個廠房，裡面是倉庫還有部分的汽車有延燒。」台南市永康區鹽行里里長劉天福：「塑膠的全部都塑膠的那種，塑膠皮啊還是什麼，那個都廢棄物的，廢棄的一綑一綑的那個塑膠啦。」環保局也到場啟動周邊空氣品質監控作業，強調非法堆置廢木材、廢塑膠等廢棄物，違反廢棄物清理法，之前就依法將行為人移送偵辦，並要求清除，只是還沒清完就釀災。

台南空地堆廢棄物離奇起火! 環保局查違規最高罰500萬

屏東麟洛發生空地大火，疑似太空包燃燒。（圖／翻攝畫面）另外在屏東麟洛，也發生火警，黑煙中透著橘色火光直往天空竄，疑似是空地堆置的太空包起火，消防人員到場灑水滅火，所幸沒有人受傷。

原文出處：台南空地堆廢棄物離奇起火! 環保局查違規最高罰500萬

更多民視新聞報導

職軍爆騙女激戰！遭控「一直X到懷孕」才說已婚

名間茶園驚見「SOS」反對興建焚化爐 南投縣府盼溝通達雙贏

女子跳車裸奔 情侶為錢吵架40歲婦嚇壞路人

